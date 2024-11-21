Стало известно, какие зарплаты предлагают в Ростовской области водителям и машинистам

Posted 21 ноября, 11:24
Published 21 ноября, 11:24
Modified 21 ноября, 11:26
Updated 21 ноября, 11:26
По данным HH.RU, в Ростовской области наблюдается острый дефицит специалистов в профессиональной области «Транспорта, логистики и перевозок». На одно рабочее место на Дону приходится 2,8 резюме (при номере от 4 до 8 штук). Если рассматривать конкретные специальности, то самыми дефицитными в стране окажутся водители (3,5 резюме на вакансию) и машинисты (2,3 резюме).
За 11 месяцев 2024 года спрос на работников транспортной сферы в Ростовской области вырос на 27% по сравнению с прошлым годом. Всего было опубликовано более 60,6 тысячи вакансий. Кроме того, у этих специалистов выросла зарплата. Донские работодатели готовы платить работникам транспортной сферы 87,5 тысячи рублей, что на 41% больше, чем в 2023 году.
Добавим, что несмотря на дефицит кадров, профобласть «Транспорт, логистика и перевозки» является одной из самых человекоёмких в России. Ее доля от общего числа вакансий в Ростовской области в октябре составила 14%.
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