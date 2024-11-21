Стало известно, какие зарплаты предлагают в Ростовской области водителям и машинистам

За 11 месяцев 2024 года спрос на работников транспортной сферы в Ростовской области вырос на 27% по сравнению с прошлым годом. Всего было опубликовано более 60,6 тысячи вакансий. Кроме того, у этих специалистов выросла зарплата. Донские работодатели готовы платить работникам транспортной сферы 87,5 тысячи рублей, что на 41% больше, чем в 2023 году.