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Posted 21 ноября, 11:24

Published 21 ноября, 11:24

Modified 21 ноября, 11:26

Updated 21 ноября, 11:26

Серьезный дефицит сотрудников транспортной сферы возник в Ростовской области

Стало известно, какие зарплаты предлагают в Ростовской области водителям и машинистам

21 ноября 2024, 11:24
Фото: rostov-gorod.ru. Серьезный дефицит сотрудников транспортной сферы возник в Ростовской области

В Ростовской области остро не хватает водителей и машинистов

Специалисты транспортной сферы стали одни из самых дефицитных профессий в Ростовской области. Работодатели готовы платить работникам этой сферы примерно 87,5 тысячи рублей в месяц, информируют аналитики.

По данным HH.RU, в Ростовской области наблюдается острый дефицит специалистов в профессиональной области «Транспорта, логистики и перевозок». На одно рабочее место на Дону приходится 2,8 резюме (при номере от 4 до 8 штук). Если рассматривать конкретные специальности, то самыми дефицитными в стране окажутся водители (3,5 резюме на вакансию) и машинисты (2,3 резюме).

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За 11 месяцев 2024 года спрос на работников транспортной сферы в Ростовской области вырос на 27% по сравнению с прошлым годом. Всего было опубликовано более 60,6 тысячи вакансий. Кроме того, у этих специалистов выросла зарплата. Донские работодатели готовы платить работникам транспортной сферы 87,5 тысячи рублей, что на 41% больше, чем в 2023 году.

Добавим, что несмотря на дефицит кадров, профобласть «Транспорт, логистика и перевозки» является одной из самых человекоёмких в России. Ее доля от общего числа вакансий в Ростовской области в октябре составила 14%.

Ранее стало известно, у кого в Ростове-на-Дону быстрее всего растут доходы.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Транспорт#Работа#Дефицит кадров#Последние новости Ростова на сегодня#Трудоустройство#Вакансии#Перевозчики
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