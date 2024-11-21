Страховой Дом ВСК признан брендом года в страховании

Кроме того, компания придерживается ESG-стратегии и успешно формирует HR-бренд. Так, ВСК в этом году подтвердила «золотой» статус в рейтинге лучших работодателей по версии Forbes. В компании реализован ряд проектов, позволяющих команде ощутить заботу и поддержку, включая стажировки, IT-кемпы, программу по поиску и доставке лекарств для семей сотрудников, психологическую поддержку. Также компания получила сертификат «Отличное место для работы» от Happy Job. В этом году в ВСК опрос вовлеченности проваели уже в 5-й раз.