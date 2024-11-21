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Posted 21 ноября, 10:00

Published 21 ноября, 10:00

Modified 21 ноября, 10:00

Updated 21 ноября, 10:00

Телеграм-проект Алены Жигаловой» теперь называется «Алена, блин!»

Телеграм-проект Алены Жигаловой» теперь называется «Алена, блин!»

21 ноября 2024, 10:00
Фото: Пресс-служба News Media Holding.
Известный телеграм-канал Алёны Жигаловой изменил свое название на «Алёна, блин!». Новое имя площадки связано с уникальным и запоминающимся брендом проектов Жигаловой.

По словам самой Жигаловой, фраза «Алена, блин!» прозвучала в программе почти тысячу раз с момента первого выпуска. Решение изменить имя канала было принято после поста о скандальном музыканте P. Diddy и телезвезде Опры Уинфри. Поскольку предыдущее название «Неопра, блин!» перекликалось с именем Опры, Жигалова предложила своим подписчикам проголосовать за новое название. В итоге восемь тысяч человек выбрали «родную русскую Алёну», тогда как «Неопра» получила чуть более 700 голосов.

Алена Жигалова начала свою карьеру в журналистике, завершив обучение в Санкт-Петербургском государственном университете. Она начала публикацию материалов о знаменитостях в российских таблоидах и вскоре вошла в состав холдинга News Media. В 2020 году журнал Forbes отметила её среди топ-10 популярных женщин-блогеров на русскоязычном YouTube.

News Media Holding является одной из ведущих компаний в области новых медиа, объединяющей более 198 платформ и достигающей почти 2 миллиардов просмотров каждый месяц. Уникальная стратегия холдинга в создании цифровых медиа стала основой для успешных проектов, таких как Mash, SHOT и других, которые заняли сильные позиции в медийной сфере по показателям популярности и цитируемости. Проекты Алены Жигаловой также являются ведущими среди активов этого холдинга.

Digital-проекты «Алена, блин!» были разработаны в рамках авторского медиапроекта Алёны Жигаловой. Это платформа для обсуждения самых последних событий из шоу-бизнеса, эксклюзивных мероприятий и откровенных интервью. Сообщество «Алена, блин!» в социальной сети ВК насчитывает более 160 000 подписчиков, в Telegram-канале — 154 000, а в «Одноклассниках» — 184 000. В настоящее время YouTube-канал «Алена, блин!» имеет 1,3 миллиона подписчиков.

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