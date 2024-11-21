Телеграм-проект Алены Жигаловой» теперь называется «Алена, блин!»

По словам самой Жигаловой, фраза «Алена, блин!» прозвучала в программе почти тысячу раз с момента первого выпуска. Решение изменить имя канала было принято после поста о скандальном музыканте P. Diddy и телезвезде Опры Уинфри. Поскольку предыдущее название «Неопра, блин!» перекликалось с именем Опры, Жигалова предложила своим подписчикам проголосовать за новое название. В итоге восемь тысяч человек выбрали «родную русскую Алёну», тогда как «Неопра» получила чуть более 700 голосов.