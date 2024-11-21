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Posted 21 ноября, 14:20

Published 21 ноября, 14:20

Modified 21 ноября, 14:26

Updated 21 ноября, 14:26

«Теневые деньги»: что происходит на рынке управления домами в Ростовской области

«Теневые деньги»: что происходит на рынке управления домами в Ростовской области

21 ноября 2024, 14:20
Фото: rostovgazeta.ru. «Теневые деньги»: что происходит на рынке управления домами в Ростовской области
Сюжет
Эксклюзив
В секторе управления многоквартирными домами в Ростове и области накопилось много проблем. Жители региона возлагают большие надежды, что врио губернатора Юрий Слюсарь разберется с этим направлением.

Как управляющие компании региона обслуживают содержание жилого фонда? Почему люди жалуются на бездействие УК, а это не помогает? И что надо делать — в материале RostovGazeta.

Отписки и бездействие

Проблемы содержания многоквартирных домов управляющими компаниями в Ростове уже давно не удивляют ростовчан. На свои просьбы жители привыкли получать отписки из УК, которые нередко бывают странными и даже нелепыми. А также написанные как под копирку ответы из Госжилинспекции. Содержащие, как правило, совет — обратиться в суд, если собственники жилья считают, что их права нарушены.

И пока должностные лица работают над составлением отписок, дома продолжают приходить в упадок. Яркий тому пример — общежитие на Нариманова, которое обрушилось в Ростове.

Эксперты считают, что по каждому дому, который внезапно становится аварийным, нужно проводить проверку. Выяснять, по вине каких структур дом стремительно обветшал. Кто и почему вовремя не провел на нем те или иные работы. И наказывать самым строгим образом.

Яркий тому пример — общежитие на Нариманова, которое обрушилось в Ростове.Яркий тому пример — общежитие на Нариманова, которое обрушилось в Ростове.
Яркий тому пример — общежитие на Нариманова, которое обрушилось в Ростове.. Фото: rostovgazeta.ru
«Гарантия почти любого многоэтажного дома, в среднем, не менее ста лет. То есть если дом раньше признается аварийным, то нужно задавать главный вопрос: по чьей вине это произошло? Кто допустил разрушение жилого объекта?» — констатирует общественник Владислав Махмудов.

В редакцию RostovGazeta поступает много жалоб от жителей Ростова и области на проблемы с содержанием жилого фонда. Как правило, горожане рассказывают о выставлении странных платежей, бездействии или отстраненности УК от проблем домов и всевозможные отписки. Встречаются и совсем вопиющие случаи, когда управление домом «захватывается» без согласия собственников жилья.

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«Своеобразная мафия»

Напомним, что в первый рабочий день врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уволил министра ЖКХ региона Сергея Сизикова. Уточнялось, что речь идет об истечении срока действующего трудового договора.

Политолог, журналист и автор громких расследований Евгений Михайлов уверен, что врио губернатора вполне может обратить внимание на сектор управления домами. И именно это поднимет его рейтинг на недосягаемую высоту в глазах простых ростовчан.

«А все потому, что управление многоквартирными домами — это самая большая головная боль людей, которые проживают в так называемых „человейниках“, — отмечает собеседник.
Напомним, что в первый рабочий день врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уволил министра ЖКХ региона Сергея Сизикова.Напомним, что в первый рабочий день врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уволил министра ЖКХ региона Сергея Сизикова.
Напомним, что в первый рабочий день врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уволил министра ЖКХ региона Сергея Сизикова.. Фото: donland.ru

Спикер добавляет, что к нему тоже часто обращаются за помощью отчаявшиеся люди, столкнувшиеся с ненадлежащим обслуживанием домов.

«Горожане рассказывают о полном беспределе. Буквально — идут войны за дома. Те „управляйки“, которые могли бы качественно обслуживать, к этому не допускаются. Многие строительные компании строят дома и выставляют свои УК, которые работают не качественно. Это своеобразная мафия», — комментирует Михайлов.

Исходя из многих ответов управляющих компаний, у большинства ростовчан складывается мнение, что это совсем не выгодный сегмент бизнеса. Что бедные УК еле-еле сводят концы с концами. Однако эксперт подчеркивает, что это далеко не так.

«Это колоссальные теневые деньги. И в этом направлении нужно наводить порядок. Здесь есть, чем заниматься. В том числе, нужно разобраться и с Фондом капитального ремонта. Если врио губернатора обратит внимание на эту сферу и наведет в ней порядок, его рейтинг в глазах жителей Ростовской области просто взлетит до небес», — делится мнением политолог.
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Пустые обещания

В редакцию RostovGazeta обратились жители дома №6 на улице Каширской. Люди рассказали, как еще летом неизвестные сорвали петли на металлической двери в подвал.

Подвал остается открытым, что создает угрозу поселения в нем людей без определенного места жительства.Подвал остается открытым, что создает угрозу поселения в нем людей без определенного места жительства.
Подвал остается открытым, что создает угрозу поселения в нем людей без определенного места жительства.. Фото: rostovgazeta.ru

Подвал остается открытым, что в нынешнее непростое время создает угрозу пожара и не только, если в нем поселятся люди без определенного места жительства.

По словам собственников жилья, в доме есть и квартира, в которой несколько лет живут и умирают голуби, залетающие туда через открытую форточку. Из-за этого полчища всевозможных паразитов распространяются по всему дому.

Обстановка в квартире, в которой уже много лет живут и умирают залетающие в форточку голуби.Обстановка в квартире, в которой уже много лет живут и умирают залетающие в форточку голуби.
Обстановка в квартире, в которой уже много лет живут и умирают залетающие в форточку голуби.Обстановка в квартире, в которой уже много лет живут и умирают залетающие в форточку голуби.
Обстановка в квартире, в которой уже много лет живут и умирают залетающие в форточку голуби.. Фото: rostovgazeta.ru

Существуют проблемы и на крыше со слуховыми окнами, в которые также часто залетают голуби, создавая антисанитарию.

А управляющая организация бездействует.

В наличии редакции есть официальные ответы по всем этим вопросам. В частности, в ООО «УК „Первая“ сообщали, что проникнуть в квартиру с голубями нельзя против воли собственника жилья — злостного неплательщика коммунальных услуг.

Что работы по закрытию слуховых окон от птиц включены в план третьего квартала 2024 года. Однако ООО «УК „Первая“ в октябре 2024 года была ликвидирована. А в занявшей ее место по управлению домом ООО „УК „Пятая“ на запрос собственников жилых помещений прислали ответ, что „будет проведено обследования технического состояния дверей и при необходимости выполнен их ремонт“ [прим.ред.: орфография и пунктуация сохранены].

Также в ответе сообщили о долгах неплательщиков, из-за которых управляющей организации «сложно выполнять свои обязательства по содержанию общедомового имущества».

До сих пор ни одна проблема дома в Ростове не решена.До сих пор ни одна проблема дома в Ростове не решена.
До сих пор ни одна проблема дома в Ростове не решена.. Фото: rostovgazeta.ru

И до сих пор ни одна из проблем дома не решена.

Получить разъяснения ситуации от ООО «УК Пятая» корреспонденту RostovGazeta не удалось. По номеру телефона, указанному на официальном сайте, трубку не снимают. Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

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Первая или Пятая

По данным сайта контрагентов RusProfle, ООО «УК „Первая“ была ликвидирована в октябре 2024 года. Уточняется, что за плечами компании — 53 арбитражных дела, на сумму 21 миллионов рублей, где она выступала в качестве ответчика. По информации RusProfile, за неполный 2024 год в отношении УК было проведено шесть внеплановых проверок — по жалобам граждан.

При этом у сменившей ее управляющей компании — ООО «УК „Пятая“, которая приняла на себя обслуживание дома на Каширской, оказался директор с идентичными ФИО. Сегодня в отношении этой компании в арбитражном суде рассматривается три дела на сумму 1,3 миллиона рублей.

Сегодня в отношении этой компании в арбитражном суде рассматривается три дела на сумму 1,3 миллиона рублей.Сегодня в отношении этой компании в арбитражном суде рассматривается три дела на сумму 1,3 миллиона рублей.
Сегодня в отношении этой компании в арбитражном суде рассматривается три дела на сумму 1,3 миллиона рублей.. Фото: 1MI
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Компании одногодки

Эксперты признают, что в секторе управления многоквартирными домами фиксируется много проблем. Да и часть управляющих компаний создавалась для того, чтобы работать недобросовестно. Например, одно время в регионе замечали активную тенденцию фирм-одногодок.

Это когда появлялась управляющая организации, жители платили ей по счетам, не видя никаких улучшений в доме, а через год фирму ликвидировали. На ее место приходила новая. Такая же, лишь с небольшой корректировкой в названии. И ситуация повторялась.

Член штаба Народного фронта Ростовской области Денис Касьянов уверен, что таких УК сегодня становится меньше.

Помочь очищению рынка управления домами в Ростовской области призван рейтинг УК в региональном реестре управляющих компаний региона. Также, новый закон запрещает учредителям управляющих компаний из негативного списка в течении определенного срока регистрировать новые юрлица.

Помочь очищению рынка управления домами в Ростовской области призван рейтинг УКПомочь очищению рынка управления домами в Ростовской области призван рейтинг УК
Помочь очищению рынка управления домами в Ростовской области призван рейтинг УК. Фото: rostovgazeta.ru
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«Тема с управлением домами очень серьезно стоит в Ростовской области. Я часто говорил чиновникам, что надо хоть что-то делать для людей. Например, поставили бы два светофора в нужном месте. Люди увидят, и уже будут рады. То же самое и с обслуживанием домов. Решение проблем в этом секторе будет заметно всем дончанам и сразу», — комментирует Евгений Михайлов.

Собеседник высказывает мнение, что в министерстве ЖКХ Ростовской области необходимо создать особое подразделение — для получения жалоб от дончан и реальной их отработки.

«Да, у нас есть Госжилинспекция. Но министру нужно и самому вникать в вопросы управления жилым фондом. И человек этот, на мой взгляд, должен быть не из Ростовской области», — резюмирует политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, как и куда нужно правильно жаловаться на управляющую компанию в Ростове.

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