«Теневые деньги»: что происходит на рынке управления домами в Ростовской области

Проблемы содержания многоквартирных домов управляющими компаниями в Ростове уже давно не удивляют ростовчан. На свои просьбы жители привыкли получать отписки из УК, которые нередко бывают странными и даже нелепыми. А также написанные как под копирку ответы из Госжилинспекции. Содержащие, как правило, совет — обратиться в суд, если собственники жилья считают, что их права нарушены.