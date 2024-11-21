ЦБ объяснил рост годовой инфляции в Ростовской области

Posted 21 ноября, 07:46
Published 21 ноября, 07:46
Modified 21 ноября, 07:55
Updated 21 ноября, 07:55
Увеличение цен на 8,35% вычислили, сравнив октябрь 2024 года с этим же месяцем год назад. При этом показатель инфляции становится меньше на фоне последних нескольких месяцев. После июня, когда рост цен составил 8,23%, инфляция резко достигла 9,09% в июле. А затем пошла на спад. Таким образом, в сентябре это значение не превысило 8,37. А в октябре снизилось еще на две сотых единицы.
По мнению экспертов, такая динамика появилась из-за широкого предложение продуктов питания. Кроме того, снизилось предложение, а затраты производителей и поставщиков непродовольственных товаров продолжили увеличиваться.
По данным на октябрь, инфляция в Ростовской области превысила средний показатель по ЮФО (8.26%), но оказалась ниже общероссийского уровня (8,54%).
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