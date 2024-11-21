ЦБ объяснил рост годовой инфляции в Ростовской области

Увеличение цен на 8,35% вычислили, сравнив октябрь 2024 года с этим же месяцем год назад. При этом показатель инфляции становится меньше на фоне последних нескольких месяцев. После июня, когда рост цен составил 8,23%, инфляция резко достигла 9,09% в июле. А затем пошла на спад. Таким образом, в сентябре это значение не превысило 8,37. А в октябре снизилось еще на две сотых единицы.