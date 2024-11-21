ЦБ прокомментировал растущие цены на мясо, яйца и колбасы в Ростовской области

Замедление инфляции эксперты связывают с ростом предложения на ряд продуктов питания. Регулятор отмечает, что в регионе выросло производство мяса птицы и свинины. В результате свинина подорожала по сравнению с сентябрем меньше, чем в 2023 году, а мясо птицы стало дешеветь быстрее в годовом выражении.