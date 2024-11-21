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Posted 21 ноября, 04:04

Published 21 ноября, 04:04

Modified 21 ноября, 04:04

Updated 21 ноября, 04:04

ЦБ рассказал, что происходит с ценами на мясо, яйца и колбасы на Дону

ЦБ прокомментировал растущие цены на мясо, яйца и колбасы в Ростовской области

21 ноября 2024, 04:04
Фото: 1MI. ЦБ рассказал, что происходит с ценами на мясо, яйца и колбасы на Дону
Годовой прирост цен на продовольствие в Ростовской области в октябре составил 9,65% (9,80% в сентябре), информирует Центробанк России.

Замедление инфляции эксперты связывают с ростом предложения на ряд продуктов питания. Регулятор отмечает, что в регионе выросло производство мяса птицы и свинины. В результате свинина подорожала по сравнению с сентябрем меньше, чем в 2023 году, а мясо птицы стало дешеветь быстрее в годовом выражении.

Кроме того, мясокомбинаты увеличили объемы производства колбас. На прилавках их появилось значительно больше, и как итог, в октябре продукция подорожала меньше. Годовой прирост цен на колбасные изделия снизился.

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Предложения яиц на прилавках также выросли, благодаря расширению производства и увеличению импортных поставок. Из-за этого яйца подорожали за месяц не так сильно, как в октябре прошлого года. В годовом выражении рост цен на них замедлился.

Ранее стало известно, где в Ростовской области самые низкие цены на говядину, баранину и другие виды мяса.

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