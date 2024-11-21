ЦБ РФ рассказал, почему подорожали лекарства в Ростовской области

По крайней мере, с этого все началось. По мнению экспертов, после девальвации поставщикам пришлось тратить больше денег на закупку импортных медикаментов. У российских фармкомпаний тоже выросли расходы на зарубежное сырье и обслуживание иностранного оборудования.