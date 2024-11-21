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Posted 21 ноября, 05:56

Published 21 ноября, 05:56

Modified 21 ноября, 05:56

Updated 21 ноября, 05:56

ЦБ РФ рассказал, почему подорожали лекарства в Ростовской области

ЦБ РФ рассказал, почему подорожали лекарства в Ростовской области

21 ноября 2024, 05:56
Фото: 1MI. ЦБ РФ рассказал, почему подорожали лекарства в Ростовской области

Курс рубля спровоцировал подорожание медикаментов в Ростовской области в октябре

Центробанк России объяснил рост цен на лекарства в Ростовской области. Одной из причин стало ослабление рубля в октябре.

По крайней мере, с этого все началось. По мнению экспертов, после девальвации поставщикам пришлось тратить больше денег на закупку импортных медикаментов. У российских фармкомпаний тоже выросли расходы на зарубежное сырье и обслуживание иностранного оборудования.

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Помимо этого, из-за нехватки кадров производители стали повышать зарплаты, что отразилось и на ценах конечных товаров.

Ранее стало известно, почему в Ростовской области такой дорогой бензин. Всего инфляция на непродовольственные товары в стране составила 5,03% в октябре по сравнению с показателями год назад.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Лекарства#Цены#Бензин#Зарплаты#Рубль#Девальвация#Производители#Кадры
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