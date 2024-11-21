ЦБ РФ рассказал, почему подорожали лекарства в Ростовской области

Posted 21 ноября, 05:56
Published 21 ноября, 05:56
Modified 21 ноября, 05:56
Updated 21 ноября, 05:56
По крайней мере, с этого все началось. По мнению экспертов, после девальвации поставщикам пришлось тратить больше денег на закупку импортных медикаментов. У российских фармкомпаний тоже выросли расходы на зарубежное сырье и обслуживание иностранного оборудования.
Помимо этого, из-за нехватки кадров производители стали повышать зарплаты, что отразилось и на ценах конечных товаров.
Ранее стало известно, почему в Ростовской области такой дорогой бензин. Всего инфляция на непродовольственные товары в стране составила 5,03% в октябре по сравнению с показателями год назад.