Уровень воды в реке Дон упадёт из-за штормового ветра в Ростовской области

Posted 21 ноября, 15:04
Published 21 ноября, 15:04
Modified 21 ноября, 15:23
Updated 21 ноября, 15:23
Синоптики предупреждают, что в период с 23 по 25 ноября ветер усилится в Ростовской области до 20 метров в секунду. Уровень воды в реке Дон в районе устья может значительно понизиться. Но об опасных отметках речи не идёт.
23 ноября в области установится тёплая погода. Температура воздуха днём вырастет до +9 — +14 градусов, а местами — +18 градусов. Но уже 24 ноября в регион придёт арктический холодный воздух. Утром и днём температура упадёт до 0 — +5 градусов, а вечером возможны заморозки до -2.
Возможны также мокрый снег и гололёд. На севере Ростовской области прогнозируют метель.