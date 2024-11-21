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Posted 21 ноября, 15:04

Published 21 ноября, 15:04

Modified 21 ноября, 15:23

Updated 21 ноября, 15:23

Уровень воды в реке Дон упадёт на фоне штормового ветра в Ростовской области

Уровень воды в реке Дон упадёт из-за штормового ветра в Ростовской области

21 ноября 2024, 15:04
Фото: rostovgazeta.ru. Уровень воды в реке Дон упадёт на фоне штормового ветра в Ростовской области
В ближайшие дни на устьевом участке реки Дон упадёт уровень воды, сообщили в Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают, что в период с 23 по 25 ноября ветер усилится в Ростовской области до 20 метров в секунду. Уровень воды в реке Дон в районе устья может значительно понизиться. Но об опасных отметках речи не идёт.

23 ноября в области установится тёплая погода. Температура воздуха днём вырастет до +9 — +14 градусов, а местами — +18 градусов. Но уже 24 ноября в регион придёт арктический холодный воздух. Утром и днём температура упадёт до 0 — +5 градусов, а вечером возможны заморозки до -2.

Возможны также мокрый снег и гололёд. На севере Ростовской области прогнозируют метель.

Арктический воздух принесет мороз до -2 и снег в Ростов-на-Дону
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Тем временем власти заявляют, что к зиме в Ростове уже подготовил 245 единиц коммунальной техники.

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