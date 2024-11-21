В 2025 году на содержание мостов и переходов Ростова потратят 50,9 млн рублей

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который на протяжении всего 2025 года будет следить за состоянием мостов, путепроводов, переходов и барьерных ограждений. Так, на проведение работ выделят 50,9 миллиона рублей. На эти средства подрядчик должен приобрести изделия и материалы для благоустройства объектов, обеспечить постоянный надзор и техническое обслуживание сооружений, регулярно очищать их, заниматься озеленением и так далее.