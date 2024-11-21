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Posted 21 ноября, 14:53

Published 21 ноября, 14:53

Modified 21 ноября, 14:55

Updated 21 ноября, 14:55

В 2025 году на содержание мостов и переходов Ростова потратят 50,9 млн рублей

В 2025 году на содержание мостов и переходов Ростова потратят 50,9 млн рублей

21 ноября 2024, 14:53
Фото: 1MI. В 2025 году на содержание мостов и переходов Ростова потратят 50,9 млн рублей
Власти Ростова-на-Дону выделят 50,9 миллиона рублей на выполнение работ по содержанию и эксплуатации мостов, путепроводов, пешеходных переходов и барьерных ограждений на дорогах города в 2025 году. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который на протяжении всего 2025 года будет следить за состоянием мостов, путепроводов, переходов и барьерных ограждений. Так, на проведение работ выделят 50,9 миллиона рублей. На эти средства подрядчик должен приобрести изделия и материалы для благоустройства объектов, обеспечить постоянный надзор и техническое обслуживание сооружений, регулярно очищать их, заниматься озеленением и так далее.

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В документах также указаны и места проведения работ. В список вошло 37 мостов, путепроводов и магистральных улиц, восемь пешеходных переходов (надземных и мостовых), а также 12 улиц, на которых нужно следить за состоянием барьерных ограждений на объектах улично-дорожной сети.

Добавим, что договор будет действовать с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно.

Ранее RostovGazeta рассказала о том, что на содержание Западной хорды Минтранс Ростовской области потратит семь миллионов рублей.

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