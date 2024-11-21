В «Домклик» назвали секрет успеха на рынке краткосрочной аренды

Posted 21 ноября, 08:07
Published 21 ноября, 08:07
Modified 21 ноября, 08:07
Updated 21 ноября, 08:07
Чтобы объявление арендодателя продемонстрировало максимальную эффективность, важно помнить несколько правил, пишет newsnn.ru.
Во-первых, нужны продающие фото, которые заинтересуют потенциальных гостей, просматривающих снимки. Известно, что большинство людей неизменно выбирает из множества вариантов то, что показалось им привлекательным визуально. Причем удачные фото увеличивают не только сам спрос, но и уровень доверия арендатора. Во всяком случае, статистика «Домклик24» свидетельствует о том, что за уютную квартиру люди готовы платить дорого — примерно на 30% больше, чем за непривлекательное, но недорогое жилье.
Второе правило: учитывайте дату и время. Аналитика «Домклик24» показывает, что выбирающие жилье гости высоко ценят актуальность. При помощи календаря доступности и цен потенциальный арендатор увидит только квартиры, которые доступны в нужные даты. А стоимость проживания календарь рассчитает автоматом с учетом существующей тарификации (одни цены применяются при расчетах в сезон высокого спроса, другие — для более свободных дат). Актуальные данные избавят всех участников процесса от необходимости лишний раз связываться для уточнений.
И наконец, в-третьих: сам текст объявления тоже должен быть интересным, каждое слово должно быть продуманным и максимально информативным, привлекая, а не отталкивая потенциальных арендаторов. Как говорят в «Домклик24», хороший текст объявления о краткосрочной аренде лаконичен, не имеет грамматических ошибок и воды.
Соблюдение указанных правил позволит добиться регулярной занятости жилого помещения, уверяют в «Домклик24». И тогда появятся постоянные клиенты, а также те, кто последует совету знакомого либо отреагирует на отзывы бывших арендаторов и поспешит связаться с владельцем квартиры как можно скорее, подчеркнули аналитики, ссылаясь на опыт сервиса онлайн-бронирования квартир.
Вместе с тем арендодателям, конечно, предстоит потратиться на создание уюта. К самым очевидным расходникам можно отнести туалетную бумагу, на которой нельзя экономить, а также мыло, чай, кофе, сахар и соль для гостей. Весомые расходы потребуются на покупку комплекта постельного белья, подушек, одеял и полотенец. Также к расходам относят комиссию за размещение объявления на онлайн-площадке и уплату налогов.