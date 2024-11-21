В «Домклик» назвали секрет успеха на рынке краткосрочной аренды

Во-первых, нужны продающие фото, которые заинтересуют потенциальных гостей, просматривающих снимки. Известно, что большинство людей неизменно выбирает из множества вариантов то, что показалось им привлекательным визуально. Причем удачные фото увеличивают не только сам спрос, но и уровень доверия арендатора. Во всяком случае, статистика «Домклик24» свидетельствует о том, что за уютную квартиру люди готовы платить дорого — примерно на 30% больше, чем за непривлекательное, но недорогое жилье.