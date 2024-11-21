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Posted 21 ноября, 17:47

Published 21 ноября, 17:47

Modified 21 ноября, 17:49

Updated 21 ноября, 17:49

Россия нанесла по Южмашу удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении

В ответ на западные ракеты: Владимир Путин сообщил об ударе баллистической ракетой

21 ноября 2024, 17:47
Фото: Кремль. Россия нанесла по Южмашу удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении

Путин заявил об ударе баллистической ракетой в ответ на западное оружие

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Россия нанесла по Южмашу удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил президент Владимир Путин.

Глава государства выступил с заявлением. По словам Путина, военная обстановка «обрела глобальный характер». В ответ на применение ВСУ западных дальнобойных ракет Вооружённые силы России использовали по Южмашу в городе Днепр баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Также российские военные 21 ноября применили новейшую российскую систему средней дальности «Орешник».

Владимир Путин заявил, что российские власти считают себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать своё оружие против российских объектов.

Глава государства напомнил, что новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью 2-3 километра в секунду, и существующие системы ПРО противника их не перехватывают.

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