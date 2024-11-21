В ответ на западные ракеты: Владимир Путин сообщил об ударе баллистической ракетой

Глава государства выступил с заявлением. По словам Путина, военная обстановка «обрела глобальный характер». В ответ на применение ВСУ западных дальнобойных ракет Вооружённые силы России использовали по Южмашу в городе Днепр баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Также российские военные 21 ноября применили новейшую российскую систему средней дальности «Орешник».