В Ростове мужчина пытался дать взятку приставу, чтобы вернуть машину

Posted 21 ноября, 15:15
Published 21 ноября, 15:15
Modified 21 ноября, 15:17
Updated 21 ноября, 15:17
Как сообщает СКР по Ростовской области, в ноябре 2024 года подозреваемый передал одному из судебных приставов взятку в размере 40 тысяч рублей. Таким образом мужчина хотел снять запрет регистрационных действий с его автомобиля.
О передаче взятки пристав сообщил руководству. Следственный комитет сообщает, что в ходе допроса виновный сознался в преступлении.
В данный момент следственные органы регионального СКР выясняют обстоятельства преступления и решают вопрос об избрании меры пресечения виновного.
Ранее RostovGazeta писала о том, как на протяжении восьми месяцев судебный пристав получал взятки в общем размере 80 тысяч рублей.