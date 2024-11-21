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Posted 21 ноября, 15:15

Published 21 ноября, 15:15

Modified 21 ноября, 15:17

Updated 21 ноября, 15:17

В Ростове мужчина передал взятку приставу

В Ростове мужчина пытался дать взятку приставу, чтобы вернуть машину

21 ноября 2024, 15:15
Фото: 1MI. В Ростове мужчина передал взятку приставу
Следственный комитет по Ростовской области возбудил дело из-за передачи взятки судебному приставу. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального ведомства.

Как сообщает СКР по Ростовской области, в ноябре 2024 года подозреваемый передал одному из судебных приставов взятку в размере 40 тысяч рублей. Таким образом мужчина хотел снять запрет регистрационных действий с его автомобиля.

О передаче взятки пристав сообщил руководству. Следственный комитет сообщает, что в ходе допроса виновный сознался в преступлении.

В данный момент следственные органы регионального СКР выясняют обстоятельства преступления и решают вопрос об избрании меры пресечения виновного.

Ранее RostovGazeta писала о том, как на протяжении восьми месяцев судебный пристав получал взятки в общем размере 80 тысяч рублей.

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#Светлана Саранча#Общество#Ростов-на-Дону#Суд#Взятка#Коррупция#Следком
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