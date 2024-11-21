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Posted 21 ноября, 15:44

Published 21 ноября, 15:44

Modified 21 ноября, 15:48

Updated 21 ноября, 15:48

В Ростове-на-Дону продлили работу пилотного проекта по сопровождению онкобольных

В Ростове-на-Дону продлили работу пилотного проекта по сопровождению онкобольных

21 ноября 2024, 15:44
Фото: Правительство Ростовской области.
В донской столице продолжается реализация пилотного проекта, по совершенствованию системы диспансерного наблюдения за онкологическими больными.

Данный проект реализуется с прошлого года, в его работе активное участие принимают специалисты клинико-диагностического центра «Здоровье», компании «Капитал МС», регионального Минздрава и Территориального фонда ОМС.

За год работы проект показал высокую эффективность, поэтому и было принято решение о его продлении на 2025 и 2026 годы. Благодаря этому проекту у 10% онкобольных, считавших себя здоровыми, были выявлены скрытые рецидивы. Благодаря чему, все они в максимально ранние сроки, получили направлены на повторное лечение.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Ростовской области Елены Тепляковой, увидеть возникающие рецидивы позволяет диспансерное наблюдение.

Фото: Правительство Ростовской области
— В настоящее время в системе обязательного медицинского страхования нами реализуются проекты по практикам снижения смертности на этапе диспансерного наблюдения пациентов. Ведь именно здесь можно максимально рано увидеть возникающие рецидивы, — подчеркивает Елена Теплякова.

В эту программу включены пациенты, с 1 и 2 стадией злокачественных новообразований, которые уже получили надлежащую медицинскую помощь. В течение года каждый из них прошел углубленное диспансерное наблюдение, качество которого контролировалось страховщиками системы ОМС. Кроме того, каждый участник программы получил индивидуальное информационное сопровождение. Известно что, страховая медицинская организация информировала пациентов о необходимости посещения врачей, рассказывала об объеме положенной им медпомощи, а также уточняла даты и время посещений.

Директор «Капитал МС» в Ростовской области Дмитрий Альперович в свою очередь добавил, что задача страховых представителей заключалась не только в убеждении пациентов, о необходимости прохождения наблюдения, но и в том, чтобы предоставить исчерпывающий объем информации по всем вопросам, а сам визит к врачу сделать максимально комфортным.

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