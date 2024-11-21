В Ростове-на-Дону продлили работу пилотного проекта по сопровождению онкобольных

В эту программу включены пациенты, с 1 и 2 стадией злокачественных новообразований, которые уже получили надлежащую медицинскую помощь. В течение года каждый из них прошел углубленное диспансерное наблюдение, качество которого контролировалось страховщиками системы ОМС. Кроме того, каждый участник программы получил индивидуальное информационное сопровождение. Известно что, страховая медицинская организация информировала пациентов о необходимости посещения врачей, рассказывала об объеме положенной им медпомощи, а также уточняла даты и время посещений.