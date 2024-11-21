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Posted 21 ноября, 09:32

Published 21 ноября, 09:32

Modified 21 ноября, 09:34

Updated 21 ноября, 09:34

В Ростовской области стоимость красной икры перевалила за 9 тысяч рублей

В Ростове стоимость красной икры впервые приблизилась к 11 тысячам рублей

21 ноября 2024, 09:32
Фото: 1MI. В Ростовской области стоимость красной икры перевалила за 9 тысяч рублей
Жителям Ростовской области, желающим приобрести килограмм красной икры, в среднем придется отдать не меньше девяти тысяч рублей. Сведения размещены на сервисе ЕМИСС.

Согласно статистическим данным, в октябре средняя стоимость килограмма икры лососевых рыб в Ростовской области составила 9,6 тысячи рублей. Так, самые высокие цены на продукт зафиксированы в Ростове-на-Дону. Здесь килограмм красной икры в среднем продают за 10,8 тысячи рублей. При этом самая низкая средняя стоимость килограмма красной икры зафиксирована в Миллерово — 7,1 тысячи рублей.

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Добавим, что в августе 2024 года в Ростовской области килограмм в среднем обошелся бы в 6,2 тысячи рублей. За два месяца цена выросла почти в полтора раза.

Ранее стало известно, что новогодние елки подорожают в Ростовской области до 10 тысяч рублей за метр.

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