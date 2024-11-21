В Ростове стоимость красной икры впервые приблизилась к 11 тысячам рублей

Согласно статистическим данным, в октябре средняя стоимость килограмма икры лососевых рыб в Ростовской области составила 9,6 тысячи рублей. Так, самые высокие цены на продукт зафиксированы в Ростове-на-Дону. Здесь килограмм красной икры в среднем продают за 10,8 тысячи рублей. При этом самая низкая средняя стоимость килограмма красной икры зафиксирована в Миллерово — 7,1 тысячи рублей.