В Ростове стоимость красной икры впервые приблизилась к 11 тысячам рублей

Posted 21 ноября, 09:32
Published 21 ноября, 09:32
Modified 21 ноября, 09:34
Updated 21 ноября, 09:34
Согласно статистическим данным, в октябре средняя стоимость килограмма икры лососевых рыб в Ростовской области составила 9,6 тысячи рублей. Так, самые высокие цены на продукт зафиксированы в Ростове-на-Дону. Здесь килограмм красной икры в среднем продают за 10,8 тысячи рублей. При этом самая низкая средняя стоимость килограмма красной икры зафиксирована в Миллерово — 7,1 тысячи рублей.
Добавим, что в августе 2024 года в Ростовской области килограмм в среднем обошелся бы в 6,2 тысячи рублей. За два месяца цена выросла почти в полтора раза.
Ранее стало известно, что новогодние елки подорожают в Ростовской области до 10 тысяч рублей за метр.