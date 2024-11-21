В Ростовской области осудили бывшего сотрудника ДПС за фейковые доказательства

Posted 21 ноября, 15:02
Published 21 ноября, 15:02
Modified 21 ноября, 15:05
Updated 21 ноября, 15:05
Суд установил, что в период с 16 по 17 апреля 2024 года инспектор во время патрулирования в Волгодонске сфальсифицировал доказательства того, что некий Б. во время вождения находился в состоянии алкогольного опьянения.
Теперь бывший инспектор ДПС обязан выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей. Донскову также запретили занимать должности в органах власти на протяжении двух лет. Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее RostovGazeta писала о том, как участковый полиции обманом похитил деньги у жителя Ростовской области.