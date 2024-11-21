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Posted 21 ноября, 15:02

Published 21 ноября, 15:02

Modified 21 ноября, 15:05

Updated 21 ноября, 15:05

Волгодонского полицейского осудили за фальсификацию документов

В Ростовской области осудили бывшего сотрудника ДПС за фейковые доказательства

21 ноября 2024, 15:02
Бывшего инспектора ДПС Анатолия Д. признали виновным в фальсификации документов о прохождении медосмотра на состояние алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Суд установил, что в период с 16 по 17 апреля 2024 года инспектор во время патрулирования в Волгодонске сфальсифицировал доказательства того, что некий Б. во время вождения находился в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь бывший инспектор ДПС обязан выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей. Донскову также запретили занимать должности в органах власти на протяжении двух лет. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее RostovGazeta писала о том, как участковый полиции обманом похитил деньги у жителя Ростовской области.

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#Светлана Саранча#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Транспорт#ДПС#Полицейский#Инспектор ДПС
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