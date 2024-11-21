Власти расторгли контракт на благоустройство парка «Дружба» в Ростове

Завершить благоустройство планировали к 20 ноября 2024 года. Однако летом горожане заметили, что за ограждением на улице Капустина давно ничего не происходит — никаких работ. Оказалось, что подрядчик действительно сорвал сроки, получив при этом большую часть суммы (почти 380 миллионов рублей).