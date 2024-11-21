Власти расторгли контракт на благоустройство парка «Дружба» в Ростове

Posted 21 ноября, 08:20
Published 21 ноября, 08:20
Modified 21 ноября, 08:22
Updated 21 ноября, 08:22
Контракт на благоустройство территории в 2022 году выиграла компания из Ставропольского края ООО «Автомагистраль СК». Согласно документам, исполнитель должен был оборудовать инженерные сети (электро-, водо- и теплоснабжение) во всем парке, часть проездов, тротуаров, площадок и многое другое.
Завершить благоустройство планировали к 20 ноября 2024 года. Однако летом горожане заметили, что за ограждением на улице Капустина давно ничего не происходит — никаких работ. Оказалось, что подрядчик действительно сорвал сроки, получив при этом большую часть суммы (почти 380 миллионов рублей).
— Причина расторжения: подрядчиком допущено неоднократное нарушение сроков производства работ, установленных контрактом, а именно регулярное, — следует из документов.
По решению суда 31 октября контракт был расторгнут. Но разборки на этом не закончились. «Автомагистраль СК» подала иск на парк «Дружба». Заседание назначено на 17 декабря.