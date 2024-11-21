ВТБ узнал, какие категории кешбэка чаще всего выбирают россияне

Наибольший объем кешбэка ВТБ в этом году выплатил «За все покупки» — 28%. На втором месте — кешбэк за покупки в супермаркетах (20%), на третьем — кафе и рестораны (14%). Замыкают топ-5 вознаграждения за транзакции в аптеках (8%) и магазинах одежды и обуви (5%). Эти же категории клиенты выбирают для получения кешбэка чаще всего.