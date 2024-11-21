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Posted 21 ноября, 11:10

Published 21 ноября, 11:10

Modified 21 ноября, 11:10

Updated 21 ноября, 11:10

ВТБ узнал, какие категории кешбэка чаще всего выбирают россияне

ВТБ узнал, какие категории кешбэка чаще всего выбирают россияне

21 ноября 2024, 11:10
Фото: Изображение Midjourney.
В топ-3 самых популярных категорий кешбэка у россиян входят «За все покупки», «Супермаркеты», а также «Кафе и рестораны». С момента перезапуска программы лояльности ВТБ в мае количество пользователей программы лояльности увеличилось на 75% — все они получают кешбэк рублями каждый месяц.

Наибольший объем кешбэка ВТБ в этом году выплатил «За все покупки» — 28%. На втором месте — кешбэк за покупки в супермаркетах (20%), на третьем — кафе и рестораны (14%). Замыкают топ-5 вознаграждения за транзакции в аптеках (8%) и магазинах одежды и обуви (5%). Эти же категории клиенты выбирают для получения кешбэка чаще всего.

Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.

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