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Posted 22 ноября, 09:50

Published 22 ноября, 09:50

Modified 22 ноября, 09:52

Updated 22 ноября, 09:52

«Будет продолжение»: что последует за обысками у начальника УМВД по Таганрогу

«Будет продолжение»: что последует за обысками у начальника УМВД по Таганрогу

22 ноября 2024, 09:50
Фото: Donland.ru. «Будет продолжение»: что последует за обысками у начальника УМВД по Таганрогу

Политолог заявил, что машина расследований в Ростовской области набирает обороты

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Эксклюзив
СМИ сообщили, что силовики якобы провели обыски у начальника Управления МВД по Таганрогу. Политолог Евгений Михайлов сообщил RostovGazeta, что это связано не лично с начальником управления, а с коррупцией в ДПС Аксайского района.

Напомним, что по информации в СМИ, силовики нагрянули к начальнику Управления МВД по Таганрогу. Ранее он занимал пост начальника УМВД в Аксае.

«Многие же ротируются, меняют посты. Скорее всего, обыски связаны с проведением оперативно-розыскных мероприятий и сбора доказательной базы по возможным преступлениям сотрудников ДПС Аксайского района. И, в частности, начальника ГИБДД этого района», — отмечает Евгений Михайлов.
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Политолог делится мнением, что не только в Таганроге, но и в каждом городе Ростовской области предстоит еще сделать не мало.

«Машина расследований только набирает обороты. Я не удивлюсь, если будут продолжения. Но это уже задача тех, кто ведет расследование», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как продолжается декриминализация Ростовской области.

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