«Будет продолжение»: что последует за обысками у начальника УМВД по Таганрогу

Posted 22 ноября, 09:50
Published 22 ноября, 09:50
Modified 22 ноября, 09:52
Updated 22 ноября, 09:52
Напомним, что по информации в СМИ, силовики нагрянули к начальнику Управления МВД по Таганрогу. Ранее он занимал пост начальника УМВД в Аксае.
«Многие же ротируются, меняют посты. Скорее всего, обыски связаны с проведением оперативно-розыскных мероприятий и сбора доказательной базы по возможным преступлениям сотрудников ДПС Аксайского района. И, в частности, начальника ГИБДД этого района», — отмечает Евгений Михайлов.
Политолог делится мнением, что не только в Таганроге, но и в каждом городе Ростовской области предстоит еще сделать не мало.
«Машина расследований только набирает обороты. Я не удивлюсь, если будут продолжения. Но это уже задача тех, кто ведет расследование», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как продолжается декриминализация Ростовской области.