«Будет продолжение»: что последует за обысками у начальника УМВД по Таганрогу

Политолог заявил, что машина расследований в Ростовской области набирает обороты

Сюжет Эксклюзив

СМИ сообщили, что силовики якобы провели обыски у начальника Управления МВД по Таганрогу. Политолог Евгений Михайлов сообщил RostovGazeta, что это связано не лично с начальником управления, а с коррупцией в ДПС Аксайского района.