Донская «Единая Россия» рассказала об итогах работы в 2024 году и будущих планах

— Мы выполнили абсолютное большинство наказов, которые ставили наши избиратели перед депутатами донского парламента в прошлом созыве. За год работы Законодательного Собрания нового созыва выполнили порядка 15% наказов, которые были даны на ближайшую пятилетку. На этом мы не останавливаемся. Сейчас идет процесс формирования нового бюджета Ростовской области и на сегодня мы включили в расходную часть бюджета выполнение наказов наших избирателей более чем на 8 млрд рублей. Это и строительство новых школ, детских садов, ремонт и реконструкция поликлиник, больниц, спортивных сооружений и домов культуры. Это то, что волнует наших избирателей в городах и районах Ростовской области. Уверен, что такой мощной, единой и конструктивно настроенной командой, мы сможем выполнить абсолютное большинство наказов», — сказал лидер донских единороссов.