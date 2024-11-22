Донская «Единая Россия» рассказала об итогах работы в 2024 году и будущих планах

Posted 22 ноября, 13:05
Published 22 ноября, 13:05
Modified 22 ноября, 13:07
Updated 22 ноября, 13:07
Партийцы обсудили итоги работы в текущем году и обозначили задачи на новый 2025 год.
В первую очередь, подвели итоги уходящего политического года. По общему мнению, для «Единой России» год был успешным, особенно если посмотреть на результаты состоявшихся выборов.
Секретарь Ростовского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, напомнил, что в марте этого года Ростовская область и ее жители поддержали убедительным количеством голосов Владимира Путина на выборах президента Российской Федерации. А осенью, в сентябре, на дополнительных выборах в Государственную Думу, партийный кандидат Виктория Абрамченко набрала большинство голосов избирателей.
Запомнился год уходящий и тем, что на выборах трех городских Дум — в Азове, Батайске и Таганроге, «Единая Россия» серьезно укрепила свое представительство в депутатском корпусе. В том числе, на выборах в Таганрогскую думу партия получила абсолютное большинство голосов, какого не получала здесь уже давно.
Важной частью работы депутатского корпуса «Единой России» в Ростовской области было исполнение наказов избирателей.
— Мы выполнили абсолютное большинство наказов, которые ставили наши избиратели перед депутатами донского парламента в прошлом созыве. За год работы Законодательного Собрания нового созыва выполнили порядка 15% наказов, которые были даны на ближайшую пятилетку. На этом мы не останавливаемся. Сейчас идет процесс формирования нового бюджета Ростовской области и на сегодня мы включили в расходную часть бюджета выполнение наказов наших избирателей более чем на 8 млрд рублей. Это и строительство новых школ, детских садов, ремонт и реконструкция поликлиник, больниц, спортивных сооружений и домов культуры. Это то, что волнует наших избирателей в городах и районах Ростовской области. Уверен, что такой мощной, единой и конструктивно настроенной командой, мы сможем выполнить абсолютное большинство наказов», — сказал лидер донских единороссов.
Александр Ищенко добавил, что приоритетным направлением депутатского корпуса «Единой России» остается укрепление социальной сферы и вопросы социальной поддержки граждан. Порядка двух третей регионального бюджета составляют расходы социальной сферы. Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и членов их семей.
— В 2024 году депутатский корпус «Единой России» выступил с несколькими законодательными инициативами и поддержал предложения, разработанные региональным правительством, по введению мер социальной поддержки участников СВО. Прежде всего речь идет о льготе по оплате услуг ЖКХ, питании детей участников СВО в школах и предоставлению земельных участков. Также целый ряд мер поддержки по иным направлениям были приняты в Ростовской области в развитие тех решений, которые принимались ранее на федеральном уровне. На сегодняшний день в Ростовской области действует более 60 различных мер поддержки участников СВО и членов их семей. И значительная часть из этого числа — предложения депутатов единороссов, — рассказал Александр Ищенко.
Продолжалась работа по развитию мер поддержки семей с детьми. Одним из решений здесь стало увеличение регионального материнского капитала, который с 1 января 2025 года смогут получить все многодетные семьи нашего региона. При этом сумма самого материнского капитала увеличилась до 150 тысяч рублей. По мнению представителей партии «Единая Россия», такие комплексные решения в рамках семейной политики позволят семьям Ростовской области уверенно смотреть в будущее.
Партийцы говорили и о планах на 2025 год. Одним из самых важных политических событий будущего года станут выборы губернатора. Также предстоит избрать новые составы 8 городских дум, в том числе, в Ростове-на-Дону. И партия настроена на победу своих кандидатов.
Добавим, в ходе время конференции Ростовского регионального отделения «Единой России» состоялось и обновление регионального политсовета. Также на конференции избрали делегатов на XXII съезд партии, который пройдет в Москве 14 декабря.