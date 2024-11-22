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Posted 22 ноября, 17:25

Published 22 ноября, 17:25

Modified 22 ноября, 17:43

Updated 22 ноября, 17:43

Часть депутатов не поддержала Голубева на посту сенатора Ростовской области

Два донских депутата не поддержали назначение экс-губернатора Голубева сенатором

22 ноября 2024, 17:25
Фото: council.gov.ru. Часть депутатов не поддержала Голубева на посту сенатора Ростовской области
Большая часть депутатов Заксобрания Ростовской области приняла решение наделить экс-губернатора региона Василия Голубева полномочиями сенатора. Однако некоторые члены парламента остались несогласны с этим выбором. Итоги голосования опубликованы на сайте органа власти.

Недавно состоялось внеочередное заседание парламента Ростовской области, на котором депутаты рассмотрели кандидатуру Василия Голубева на пост сенатора представителя региона в Совете Федерации. Мнение голосовавших донских депутатов разделилось. Так, 47 депутатов поддержали политика, а еще двое — оказались против.

Василий Голубев выступил с речью и упомянул, что понимает, что работы предстоит много. Важнейшими задачами для региона он назвал те, которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным. Это вопросы связанные с развитием экономики, соцсферы и нормальным самочувствием жителей Ростовской области.

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«Я уверен, что многообразие задач ни в коем случае не напугает команду Ростовской области», — сказал Голубев.

Ранее Василий Голубев отдал свой telegram-канал врио главы Ростовской области Юрию Слюсарю.

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