Два донских депутата не поддержали назначение экс-губернатора Голубева сенатором

Василий Голубев выступил с речью и упомянул, что понимает, что работы предстоит много. Важнейшими задачами для региона он назвал те, которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным. Это вопросы связанные с развитием экономики, соцсферы и нормальным самочувствием жителей Ростовской области.