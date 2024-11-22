Два донских депутата не поддержали назначение экс-губернатора Голубева сенатором

Posted 22 ноября, 17:25
Published 22 ноября, 17:25
Modified 22 ноября, 17:43
Updated 22 ноября, 17:43
Недавно состоялось внеочередное заседание парламента Ростовской области, на котором депутаты рассмотрели кандидатуру Василия Голубева на пост сенатора представителя региона в Совете Федерации. Мнение голосовавших донских депутатов разделилось. Так, 47 депутатов поддержали политика, а еще двое — оказались против.
Василий Голубев выступил с речью и упомянул, что понимает, что работы предстоит много. Важнейшими задачами для региона он назвал те, которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным. Это вопросы связанные с развитием экономики, соцсферы и нормальным самочувствием жителей Ростовской области.
«Я уверен, что многообразие задач ни в коем случае не напугает команду Ростовской области», — сказал Голубев.
Ранее Василий Голубев отдал свой telegram-канал врио главы Ростовской области Юрию Слюсарю.