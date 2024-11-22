Два ребенка отравились растительным наркотиком в Ростовской области

Posted 22 ноября, 16:14
Published 22 ноября, 16:14
Modified 22 ноября, 16:16
Updated 22 ноября, 16:16
Инцидент произошел в Дубровском районе Ростовской области. По неподтвержденной информации, детей семи и девяти лет доставили в местную больницу якобы с признаками наркотического опьянения. Перед этим, предположительно, несовершеннолетние попробовали дурман-траву.
Сами дети оказались не местными. Их постоянное место жительства находится в хуторе Присальский. Полицейские выясняют все детали произошедшего. Однако официальных комментариев по этому поводу правоохранительные органы не давали.
Добавим, что дурман обыкновенный — ядовитое травянистое растение семейства паслёновых. Оно содержит вещества, вызывающие галлюцинации и приводящие к психозу, а также делирию. В большом количестве алкалоиды дурмана опасны для здоровья.
Ранее в детском саду Ростова-на-Дону была зафиксирована вспышка менингита.