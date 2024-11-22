rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 16:14

Published 22 ноября, 16:14

Modified 22 ноября, 16:16

Updated 22 ноября, 16:16

Два ребенка отравились растительным наркотиком в Ростовской области

Два ребенка отравились растительным наркотиком в Ростовской области

22 ноября 2024, 16:14
Фото: Изображение Midjourney. Два ребенка отравились растительным наркотиком в Ростовской области
В Ростовской области двое мальчиков съели растение дурман-трава и попали в больницу с признаками наркотического опьянения, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Чё по Ростову?».

Инцидент произошел в Дубровском районе Ростовской области. По неподтвержденной информации, детей семи и девяти лет доставили в местную больницу якобы с признаками наркотического опьянения. Перед этим, предположительно, несовершеннолетние попробовали дурман-траву.

Сами дети оказались не местными. Их постоянное место жительства находится в хуторе Присальский. Полицейские выясняют все детали произошедшего. Однако официальных комментариев по этому поводу правоохранительные органы не давали.

Девочка-подросток жестоко избила сверстницу у здания школы в Ростовской области
Узнать подробнее

Добавим, что дурман обыкновенный — ядовитое травянистое растение семейства паслёновых. Оно содержит вещества, вызывающие галлюцинации и приводящие к психозу, а также делирию. В большом количестве алкалоиды дурмана опасны для здоровья.

Ранее в детском саду Ростова-на-Дону была зафиксирована вспышка менингита.

Читайте также:
Подростки отправлены в СИЗО по делу о продаже наркотиков в Ростовской областиСтало известно, где больше суток находились пропавшие в Батайске брат и сестраУшли из дома: Следком подключился к поиску пропавших детей в Ростовской области
#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Дети#Полиция#Наркотики#Растения#Происшествия#Психотропные вещества
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика