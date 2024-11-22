Есть пироги с чаем и бежать от карт Таро: чем заняться в Ростове 23 и 24 ноября

Те, у кого уже появилось новогоднее настроение, могут посетить спектакль «Рождественская история» (12+) в ростовском театре «Человек в кубе». Постановка пронизана мистикой зимнего праздника, яркими образами и перевоплощениями. «Эта история стара как мир: кто-то злой вдруг становится очень добрым, правдоподобно ли это? Или сколько должно произойти событий и каких, чтобы человек повернулся лицом к лучшему в себе?» — задаются вопросом авторы. Билетов на «Рождественскую историю» осталось немного, их цена — 1 200 рублей.