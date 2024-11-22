Есть пироги с чаем и бежать от карт Таро: чем заняться в Ростове 23 и 24 ноября

Posted 22 ноября, 08:42
Published 22 ноября, 08:42
Modified 22 ноября, 08:44
Updated 22 ноября, 08:44
Ко Дню матери, 24 ноября, в Дворце культуры «Ростсельмаш» пройдёт концерт «Шедевры мировой неоклассики и оперы» (6+). Оркестр сыграет лучшие произведения композиторов Ханса Циммера, Джона Уильямса, Джастина Гурвица и многих другие. Оперные шедевры исполнит солистка музтеатра Марина Сташкевич. Атмосферу дополнят десятки зажжённых свечей. Стоимость билетов на мероприятие варьируется от 1 550 до 2 800 рублей.
23 ноября в ростовском драмтеатре представят комедию «Собака на сене» (12+). Билетов уже практически не осталось, ведь в следующий раз спектакль покажут только в январе. Стоимость оставшихся билетов составляет 1 300 рублей. «Комедия Лопе де Вега „Собака на сене“ — это разговор о любви, подробный и серьёзный, но в изящной и лёгкой форме», — рассказывают авторы спектакля. Постановка получила множество восторженных отзывов, критики и зрители отмечают яркие декорации и костюмы, игру актёров и режиссуру.
Те, у кого уже появилось новогоднее настроение, могут посетить спектакль «Рождественская история» (12+) в ростовском театре «Человек в кубе». Постановка пронизана мистикой зимнего праздника, яркими образами и перевоплощениями. «Эта история стара как мир: кто-то злой вдруг становится очень добрым, правдоподобно ли это? Или сколько должно произойти событий и каких, чтобы человек повернулся лицом к лучшему в себе?» — задаются вопросом авторы. Билетов на «Рождественскую историю» осталось немного, их цена — 1 200 рублей.
Фанаты ужасов и триллеров могут оценить новый южнокорейский фильм «Таро» (18+). По сюжету, трое, на первый взгляд, не связанных между собой людей, продавщица супермаркета, бизнесмен и курьер получают загадочную карту Таро. Она приведёт к неожиданному и страшному повороту в их судьбах.
Также в прокат вышел триллер «Еретик» (18+) с Хью Грантом в главной роли. Две главные героини фильма являются миссионерками церкви. Они приходят домой к безобидному мистеру Риду. Не успев опомниться, девушки оказываются в его ловушке, построенной с целью проверить их веру на прочность. Чтобы выжить, им нужно пройти серию испытаний и столкнуться с тем, что не поддаётся рациональному объяснению.
В кино продолжаются показы и других громких премьер — фильмов «Анора» (18+), «Граф Монте-Кристо» (18+) и «Субстанция» (18+). С детьми можно сходить на ретроспективу аниме Хаяо Миядзаки и новые отечественные и зарубежные мультики.
В выходные в Ростове можно попасть на уникальную экскурсию по дореволюционному музею-квартире на Соборном, 17/53. Хозяйка квартиры сохранила аутентичный интерьер. Внутри гостей встретят звуки старых пластинок, свет керосиновых ламп, антикварные часы. Также посетителей угощают домашними кексами и печеньем и вкусным чаем из фарфоровых чашек.
«В музее-квартире вы найдете экспозицию, воссоздающую атмосферу прихожей, кабинета, спальни и столовой того периода. Здесь нет места пыли и затхлости — все предметы можно не только рассматривать, но и трогать, что делает посещение особенно привлекательным и интерактивным. От инкрустированных перламутром мебельных гарнитуров до оригинальных дореволюционных фотографий и старинного женского белья — каждый элемент декора рассказывает свою историю», — говорят авторы.
В субботу, 23 ноября, экскурсия начинается в 14.00, а 24 ноября — в 11.30.
Также 23 ноября в городе пройдёт обзорная экскурсия «Ростов сквозь века». Участники вместе с гидом прогуляются по центру города. Им расскажут, как был основан Ростов-на-Дону, историю создания уникальных зданий, истории и городские легенды, о святыня, купеческом и бандитском прошлом города. Экскурсия займёт чуть больше двух часов. Прогулки стартуют каждый час с девяти утра от здания на улице Большой Садовой, 113Б.