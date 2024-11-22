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Posted 22 ноября, 14:22

Published 22 ноября, 14:22

Modified 22 ноября, 14:24

Updated 22 ноября, 14:24

Главный тренер «Ростова» Карпин заявил, хочет уйти из футбола через пять лет

Главный тренер «Ростова» Карпин заявил, хочет уйти на пенсию

22 ноября 2024, 14:22
Фото: ФК «Ростов». Главный тренер «Ростова» Карпин заявил, хочет уйти из футбола через пять лет

Главный тренер «Ростова» Карпин заявил, хочет уйти из футбола через пять лет

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин собирается завершить свою карьеру и уйти на пенсию в 60 лет. Об этом он заявил в интервью для «РБ Спорт».

55-летний главный тренер футбольного клуба «Ростов» и сборной России в интервью «РБ Спорт» рассказал, что хочет уйти на пенсию в возрасте 60 лет.

«Буду воспитывать детей и внуков», — ответил Валерий Карпин на вопрос, кем он видит себя через пять лет.

При этом наставник «Ростова» не отрицает, что через пять лет его планы могут измениться и он захочет оставаться тренером и дальше.

Ранее Валерий Карпин сообщил, что матч российской сборной может пройти в Ростове. Подробная информация — в материале RostovGazeta.

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