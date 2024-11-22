Главный тренер «Ростова» Карпин заявил, хочет уйти на пенсию

Posted 22 ноября, 14:22
Published 22 ноября, 14:22
Modified 22 ноября, 14:24
Updated 22 ноября, 14:24
55-летний главный тренер футбольного клуба «Ростов» и сборной России в интервью «РБ Спорт» рассказал, что хочет уйти на пенсию в возрасте 60 лет.
«Буду воспитывать детей и внуков», — ответил Валерий Карпин на вопрос, кем он видит себя через пять лет.
При этом наставник «Ростова» не отрицает, что через пять лет его планы могут измениться и он захочет оставаться тренером и дальше.
Ранее Валерий Карпин сообщил, что матч российской сборной может пройти в Ростове. Подробная информация — в материале RostovGazeta.