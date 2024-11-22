«Хорошо бумкнуло!»: ростовчане сообщили о сильном грохоте в небе вечером 22 ноября

Хлопок раздался в небе над Ростовом-на-Дону вечером 22 ноября, около 19.30 мск. Его слышали жители центральной части города и Северного микрорайона. На видео слышно, что грохот был резкий и быстрый, кроме него ростовчане ничего не заметили. В социальных сетях люди рассказали, что взрыв прогремел не только в донской столице, но и в Волгодонске.