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Posted 22 ноября, 18:12

Published 22 ноября, 18:12

Modified 22 ноября, 18:14

Updated 22 ноября, 18:14

Жители Ростовской области услышали сильный грохот 22 ноября

«Хорошо бумкнуло!»: ростовчане сообщили о сильном грохоте в небе вечером 22 ноября

22 ноября 2024, 18:12
Фото: Изображение Midjourney. Жители Ростовской области услышали сильный грохот 22 ноября

Жители Ростовской области услышали сильный грохот вечером 22 ноября

В Ростове-на-Дону и других городах Ростовской области раздался громкий звук, напоминающий раскат грома или взрыв, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Хлопок раздался в небе над Ростовом-на-Дону вечером 22 ноября, около 19.30 мск. Его слышали жители центральной части города и Северного микрорайона. На видео слышно, что грохот был резкий и быстрый, кроме него ростовчане ничего не заметили. В социальных сетях люди рассказали, что взрыв прогремел не только в донской столице, но и в Волгодонске.

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Видео: Изображение Midjourney. Жители Ростовской области услышали сильный грохот 22 ноября

Жители Ростовской области считают, что источником грохота могла быть обычная пиротехника: «Снова кто-то петарды кидает».

«На Темернике уже три дня бахает», — добавил пользователь.

«В Волгодонске тоже бахнуло», — пишет дончанин.

Отметим, что источник хлопка неизвестен. Ни о каких происшествиях местные органы власти и ведомства не сообщали. Возможно, люди услышали самолет во время перехода на сверхзвук.

Ранее промышленный объект загорелся после падения беспилотника в Ростовской области

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