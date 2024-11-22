«Хорошо бумкнуло!»: ростовчане сообщили о сильном грохоте в небе вечером 22 ноября

Posted 22 ноября, 18:12
Published 22 ноября, 18:12
Modified 22 ноября, 18:14
Updated 22 ноября, 18:14
Хлопок раздался в небе над Ростовом-на-Дону вечером 22 ноября, около 19.30 мск. Его слышали жители центральной части города и Северного микрорайона. На видео слышно, что грохот был резкий и быстрый, кроме него ростовчане ничего не заметили. В социальных сетях люди рассказали, что взрыв прогремел не только в донской столице, но и в Волгодонске.
Жители Ростовской области считают, что источником грохота могла быть обычная пиротехника: «Снова кто-то петарды кидает».
«На Темернике уже три дня бахает», — добавил пользователь.
«В Волгодонске тоже бахнуло», — пишет дончанин.
Отметим, что источник хлопка неизвестен. Ни о каких происшествиях местные органы власти и ведомства не сообщали. Возможно, люди услышали самолет во время перехода на сверхзвук.
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