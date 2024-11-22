Исследование: 66% россиян продают жилье при участии агентов по недвижимости

Также выяснилось, что шесть из десяти опрошенных с самого начала планировали осуществить сделку при участии знатоков рынка. Чаще всего специалистов находили по советам родственников и знакомых, на профильных интернет-ресурсах, а также среди тех риелторов, с которыми уже работали ранее.