Исследование: 66% россиян продают жилье при участии агентов по недвижимости

Posted 22 ноября, 15:12
Published 22 ноября, 15:12
Modified 22 ноября, 15:14
Updated 22 ноября, 15:14
Исследование провели специалисты «Авито Недвижимости». Они уточнили, что 38% респондентов для продажи жилья обращаются в агентства, а 28% — к частным риелторам.
Также выяснилось, что шесть из десяти опрошенных с самого начала планировали осуществить сделку при участии знатоков рынка. Чаще всего специалистов находили по советам родственников и знакомых, на профильных интернет-ресурсах, а также среди тех риелторов, с которыми уже работали ранее.
Те, кто продавал жилье самостоятельно, в большинстве случаев (77%) размещали объявления на классифайдах. Среди них 69% прежде всего публиковали объявления на «Авито». Через онлайн-сообщества в соцсетях пробовали продать недвижимость 8% опрошенных, при помощи знакомых и родственников — 7%, через объявления в прессе и другие офлайн-каналы — 6%.
Как рассказал Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости», роль агентов по недвижимости продолжает усиливаться, поскольку риелторы имеют насмотренность, могут помочь с подбором ипотечных программ и проведением сложных сделок, а также подсказать неочевидные решения под запрос клиента. В компании отметили, что развитие цифровых платформ помогает агентам — упрощает их работу и делает ее более эффективной.