Из-за ДТП на Ростовском транспортном кольце образовалась 9-километровая пробка

ДТП произошли вечером 22 ноября на Ростовском транспортном кольце с небольшой разницей во времени. Две аварии перекрыли движение на обеих полосах. Так, машины стоят от поселка Щепкин Аксайского района до выезда с села Большие Салы Мясниковского района. Общая длина пробки в обе стороны составляет примерно 9,38 километра.