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Posted 22 ноября, 15:10

Published 22 ноября, 15:10

Modified 22 ноября, 15:12

Updated 22 ноября, 15:12

Из-за ДТП на Ростовском транспортном кольце образовалась 9-километровая пробка

Из-за ДТП на Ростовском транспортном кольце образовалась 9-километровая пробка

22 ноября 2024, 15:10
Фото: Изображение Midjourney. Из-за ДТП на Ростовском транспортном кольце образовалась 9-километровая пробка
Недалеко от Ростова-на-Дону выросла огромная пробка на Ростовском транспортном кольце. Дорожный затор образовался из-за двух аварии, сообщает сервис «Яндекс. Карты».

ДТП произошли вечером 22 ноября на Ростовском транспортном кольце с небольшой разницей во времени. Две аварии перекрыли движение на обеих полосах. Так, машины стоят от поселка Щепкин Аксайского района до выезда с села Большие Салы Мясниковского района. Общая длина пробки в обе стороны составляет примерно 9,38 километра.

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Водителям временно не рекомендуется заезжать на РТК. Для передвижения лучше использовать Новочеркасское шоссе и трассу у Красного Крыма.

До этого утренний туман стал причиной серьезного лобового ДТП в Ростовской области. Кадры с места аварии можно увидеть в материале RostovGazeta.

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