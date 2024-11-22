Из-за ДТП на Ростовском транспортном кольце образовалась 9-километровая пробка

Posted 22 ноября, 15:10
Published 22 ноября, 15:10
Modified 22 ноября, 15:12
Updated 22 ноября, 15:12
ДТП произошли вечером 22 ноября на Ростовском транспортном кольце с небольшой разницей во времени. Две аварии перекрыли движение на обеих полосах. Так, машины стоят от поселка Щепкин Аксайского района до выезда с села Большие Салы Мясниковского района. Общая длина пробки в обе стороны составляет примерно 9,38 километра.
Водителям временно не рекомендуется заезжать на РТК. Для передвижения лучше использовать Новочеркасское шоссе и трассу у Красного Крыма.
До этого утренний туман стал причиной серьезного лобового ДТП в Ростовской области. Кадры с места аварии можно увидеть в материале RostovGazeta.