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Posted 22 ноября, 08:16

Published 22 ноября, 08:16

Modified 22 ноября, 13:56

Updated 22 ноября, 13:56

Мощный ледяной шторм накроет Ростов-на-Дону

Мощный ледяной шторм накроет Ростов-на-Дону

22 ноября 2024, 08:16
Фото: rostovgazeta.ru. Мощный ледяной шторм накроет Ростов-на-Дону

Экстренное предупреждение из-за ледяного шторма объявлено в Ростове-на-Дону

Ледяной шторм обрушится на донскую столицу в ближайшие дни. ДПЧС Ростовской области объявил экстренное предупреждение из-за непогоды с 23 по 25 ноября.

Ранее стало известно о метели и резком похолодании в Ростовской области 24 ноября. После +16 в субботу на следующий день столбик термометра опустится до +2 градусов днем. Вместо +5…+9 ночью будет +1 градус.

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На выходных в регионе пройдет сильный ливень. Дождь ожидается в течение двух суток, 24 и 25 ноября, практически без перерыва. В ночь на понедельник температура воздуха опустится ниже нуля, и вот тогда начнется ледяной шторм.

Ветер усилится до 16 метров в секунду, к утру 26 числа прогнозируют гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ветер#Ливень#Гололед#Температура#Дождь#Похолодание#Мокрый снег
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