Мощный ледяной шторм накроет Ростов-на-Дону

Posted 22 ноября, 08:16
Published 22 ноября, 08:16
Modified 22 ноября, 13:56
Updated 22 ноября, 13:56
Ранее стало известно о метели и резком похолодании в Ростовской области 24 ноября. После +16 в субботу на следующий день столбик термометра опустится до +2 градусов днем. Вместо +5…+9 ночью будет +1 градус.
На выходных в регионе пройдет сильный ливень. Дождь ожидается в течение двух суток, 24 и 25 ноября, практически без перерыва. В ночь на понедельник температура воздуха опустится ниже нуля, и вот тогда начнется ледяной шторм.
Ветер усилится до 16 метров в секунду, к утру 26 числа прогнозируют гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.