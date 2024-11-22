Мужчина выбросил сожительницу из окна в Ростовской области

Posted 22 ноября, 15:08
Published 22 ноября, 15:08
Modified 22 ноября, 15:11
Updated 22 ноября, 15:11
Инцидент произошел в феврале 2024 года в доме на улице Комарова в Красном Сулине. В тот день сожители решили расслабиться и повеселиться, употребляя алкогольные напитки. Сначала все было хорошо, но потом между возлюбленными возникала ссора. Мужчина решил перейти от слов к делу, схватил собутыльницу за одежду, подвел к окну и спихнул ее с третьего этажа. От смерти женщину спасла только оперативная работа медиков.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело на 52-летнего злоумышленника по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ. Красносулинский районный суд приговорил мужчину к 10 годам колонии особого режима.
До этого прокуроры и следователи начали выяснять, кто виноват в смерти детей в пожаре в Сальске.