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Posted 22 ноября, 15:08

Published 22 ноября, 15:08

Modified 22 ноября, 15:11

Updated 22 ноября, 15:11

Мужчина сбросил сожительницу с третьего этажа в Ростовской области

Мужчина выбросил сожительницу из окна в Ростовской области

22 ноября 2024, 15:08
Фото: unsplash. Мужчина сбросил сожительницу с третьего этажа в Ростовской области
В порыве гнева житель Ростовской области вытолкнул женщину из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, информирует прокуратура региона.

Инцидент произошел в феврале 2024 года в доме на улице Комарова в Красном Сулине. В тот день сожители решили расслабиться и повеселиться, употребляя алкогольные напитки. Сначала все было хорошо, но потом между возлюбленными возникала ссора. Мужчина решил перейти от слов к делу, схватил собутыльницу за одежду, подвел к окну и спихнул ее с третьего этажа. От смерти женщину спасла только оперативная работа медиков.

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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело на 52-летнего злоумышленника по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ. Красносулинский районный суд приговорил мужчину к 10 годам колонии особого режима.

До этого прокуроры и следователи начали выяснять, кто виноват в смерти детей в пожаре в Сальске.

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