Мужчина выбросил сожительницу из окна в Ростовской области

Инцидент произошел в феврале 2024 года в доме на улице Комарова в Красном Сулине. В тот день сожители решили расслабиться и повеселиться, употребляя алкогольные напитки. Сначала все было хорошо, но потом между возлюбленными возникала ссора. Мужчина решил перейти от слов к делу, схватил собутыльницу за одежду, подвел к окну и спихнул ее с третьего этажа. От смерти женщину спасла только оперативная работа медиков.