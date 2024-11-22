Не только ливень: жителей Ростова ошарашили прогнозом на выходные

Posted 22 ноября, 06:25
Published 22 ноября, 06:25
Modified 22 ноября, 06:27
Updated 22 ноября, 06:27
С самого утра будет лить как из ведра. Дождь обещают практически без перерыва до конца следующих суток, 25 ноября.
Температура воздуха при этом снизится с уже привычных +16 до +2 градусов днем. Примерно такая же ситуация ожидается и ночью: +1…+2 градуса вместо +5…+12. Синоптики предупреждают, что даже при отсутствии заморозков в городе, по ощущениям будет как -4…-3 градуса.
Ранним утром 25 ноября столбик термометра опустится до нуля. Поэтому на дорогах может появиться гололед.
Ранее стало известно, какая погода будет в конце ноября.