Не только ливень: жителей Ростова ошарашили прогнозом на выходные

Температура воздуха при этом снизится с уже привычных +16 до +2 градусов днем. Примерно такая же ситуация ожидается и ночью: +1…+2 градуса вместо +5…+12. Синоптики предупреждают, что даже при отсутствии заморозков в городе, по ощущениям будет как -4…-3 градуса.