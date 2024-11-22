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Posted 22 ноября, 06:25

Published 22 ноября, 06:25

Modified 22 ноября, 06:27

Updated 22 ноября, 06:27

На выходных в Ростове похолодает до +1 и начнется мощный ливень

Не только ливень: жителей Ростова ошарашили прогнозом на выходные

22 ноября 2024, 06:25
Фото: 1MI. На выходных в Ростове похолодает до +1 и начнется мощный ливень

На выходных в Ростове похолодает до +1 и начнется мощный ливень

В Ростове в ближайшие дни погода резко изменится. В воскресенье, 24 ноября, ожидается резкое похолодание и обильные осадки, следует из прогноза синоптиков.

С самого утра будет лить как из ведра. Дождь обещают практически без перерыва до конца следующих суток, 25 ноября.

Температура воздуха при этом снизится с уже привычных +16 до +2 градусов днем. Примерно такая же ситуация ожидается и ночью: +1…+2 градуса вместо +5…+12. Синоптики предупреждают, что даже при отсутствии заморозков в городе, по ощущениям будет как -4…-3 градуса.

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Ранним утром 25 ноября столбик термометра опустится до нуля. Поэтому на дорогах может появиться гололед.

Ранее стало известно, какая погода будет в конце ноября.

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