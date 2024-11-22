Полиции в Ростовской области пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного лихача

На одной из улиц Морозовска полицейские заметили тонированный Hyundai Accent и подали знак об остановке. Водитель на большой скорости попытался скрыться, и тогда сотрудники Госавтоинспекции применили оружие. Автомобиль удалось остановить, водителем оказался 24-летний житель Ростовской области. В отделе полиции установили, что мужчину ранее уже лишали прав за пьяное вождение. В этот раз нарушителя привлекут к ответственности по семи статьям. Сумма штрафов может составить 85 тысяч рублей. Кроме этого, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за вождение в нетрезвом состоянии лица, имеющего судимость.