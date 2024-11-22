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Posted 22 ноября, 10:51

Published 22 ноября, 10:51

Modified 22 ноября, 10:53

Updated 22 ноября, 10:53

Полиции Морозовска пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного лихача

Полиции в Ростовской области пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного лихача

22 ноября 2024, 10:51
Фото: rostovgazeta.ru. Полиции Морозовска пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного лихача
В Ростовской области сотрудники Госавтоинспекции повторно задержали пьяного водителя, который пытался от них скрыться и неоднократно нарушил правила дорожного движения. На этот раз его привлекли к ответственности, сообщает пресс служба ГУ МВД по Ростовской области.

На одной из улиц Морозовска полицейские заметили тонированный Hyundai Accent и подали знак об остановке. Водитель на большой скорости попытался скрыться, и тогда сотрудники Госавтоинспекции применили оружие. Автомобиль удалось остановить, водителем оказался 24-летний житель Ростовской области. В отделе полиции установили, что мужчину ранее уже лишали прав за пьяное вождение. В этот раз нарушителя привлекут к ответственности по семи статьям. Сумма штрафов может составить 85 тысяч рублей. Кроме этого, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за вождение в нетрезвом состоянии лица, имеющего судимость.

Видео: Госавтоинспекция ростовской области.

Ранее автоэксперт рассказал, чем может грозить отказ водителя от остановки по требованию. Подробнее — в материале RostovGazeta.

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