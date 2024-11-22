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Posted 22 ноября, 18:09

Published 22 ноября, 18:09

Modified 22 ноября, 18:11

Updated 22 ноября, 18:11

«Пью все, что горит»: ростовский повар опубликовал необычное резюме

«Пью все, что горит»: повар из Ростова решил подработать платным собутыльником

22 ноября 2024, 18:09
Фото: Unsplash. «Пью все, что горит»: ростовский повар опубликовал необычное резюме

Повар из Ростова решил подработать собутыльником на час

Ростовский пользователь популярного сайта объявлений опубликовал предложение с услугой — собутыльник на час.

Пользователь известного сайта с объявлениями опубликовал сообщение, в котором предлагает услугу собутыльника на час. Мужчина заявляет, что заказчик должен предоставить спиртное и мясо, которое автор объявления обещает пожарить, поскольку является поваром пятого разряда.

Пользователь также отметил, что готов морально поддержать, обсудить «жен, мужей, начальников, тещ», приехать куда угодно. По словам ростовчанина, его услуга еще никогда не получала негативных откликов. Стоимость — от 777 рублей за час.

«Так же приму в дар гитару для расширения сферы услуг в своём творческом начинании. Муж на час не предлагать», — написал повар

По словам ростовчанина, его услуга еще никогда не получала негативных откликов.По словам ростовчанина, его услуга еще никогда не получала негативных откликов.
По словам ростовчанина, его услуга еще никогда не получала негативных откликов.. Фото: Авито

Ранее ростовчанин опубликовал объявление о продаже своей кошки за один миллион рублей. Подробнее об этом рассказала RostovGazeta.

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