«Пью все, что горит»: повар из Ростова решил подработать платным собутыльником

Posted 22 ноября, 18:09
Published 22 ноября, 18:09
Modified 22 ноября, 18:11
Updated 22 ноября, 18:11
Пользователь известного сайта с объявлениями опубликовал сообщение, в котором предлагает услугу собутыльника на час. Мужчина заявляет, что заказчик должен предоставить спиртное и мясо, которое автор объявления обещает пожарить, поскольку является поваром пятого разряда.
Пользователь также отметил, что готов морально поддержать, обсудить «жен, мужей, начальников, тещ», приехать куда угодно. По словам ростовчанина, его услуга еще никогда не получала негативных откликов. Стоимость — от 777 рублей за час.
«Так же приму в дар гитару для расширения сферы услуг в своём творческом начинании. Муж на час не предлагать», — написал повар
Ранее ростовчанин опубликовал объявление о продаже своей кошки за один миллион рублей. Подробнее об этом рассказала RostovGazeta.