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Posted 22 ноября, 09:12

Published 22 ноября, 09:12

Modified 22 ноября, 09:14

Updated 22 ноября, 09:14

«Раскопали и бросили»: ростовчане забросали властей жалобами на городской водоканал

«Раскопали и бросили»: ростовчане забросали инстанции жалобами на городской водоканал

22 ноября 2024, 09:12
Фото: rostovgazeta.ru. «Раскопали и бросили»: ростовчане забросали властей жалобами на городской водоканал

Ростовчане забросали массово жалуются на городской водоканал

В комментариях на ресурсах властей Ростова едва ли не каждый день появляются новые жалобы на работу городского водоканала, RostovGazeta изучила, о чём чаще всего пишут жители.

Люди пишут, что часто водоканал принимает заявки об устранении аварии, но на деле якобы ничего не делает. Например, о такой проблеме рассказали жильцы дома на Орбитальной, 70/2. По их словам, на торце здания течёт вода из коллектора. Несколько дней проблема не решается. Жильцы переживают за состояние дома.

«Водоканал принимает заявки, но не устраняет аварию. Прошу вас принять меры», — пишет в комментариях у главы администрации жительница дома Галина.
Люди пишут, что часто водоканал принимает заявки об устранении аварии, но на деле ничего не делает.Люди пишут, что часто водоканал принимает заявки об устранении аварии, но на деле ничего не делает.
Люди пишут, что часто водоканал принимает заявки об устранении аварии, но на деле ничего не делает.. Фото: vk.com/rostov_vodokanal

Одна их самых распространённых жалоб — последствия ремонтных работ водоканала. Ростовчане уже давно обращают внимание, что сотрудники организации разрывают землю, чинят трубы и просто засыпают их землёй. Ни о каком восстановлении покрытия часто речи не идёт.

«При ремонте порыва сотрудники Водоканала повредили асфальтовое покрытие на придомовой территории, просто засыпали яму. Поясните, куда обращаться с заявлением о восстановлении асфальта, кто и за чей счёт его восстановит», — жалуется горожанка Екатерина.
«Переулок Молочный, 55. Сначала там почти месяц текла из-под земли вода, потом приехал водоканал, раскопал тротуар и бросил. Яме уже более двух недель. Обходить приходится или по дороге с риском для жизни, или по колено в грязи. И не надо мне говорить, что сейчас дожди и сделать ничего не получится. До дождей была уйма времени, надо было просто приехать и доделать, а не бросать яму. Или ждёте, пока в неё (ничем не огороженную, кстати) кто-нибудь насмерть упадёт?» — рассказывает о своей проблеме другая ростовчанка.
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Одна их самых распространённых жалоб — последствия ремонтных работ водоканала.Одна их самых распространённых жалоб — последствия ремонтных работ водоканала.
Одна их самых распространённых жалоб — последствия ремонтных работ водоканала.. Фото: 1MI

Кроме того, люди пишут, что сами аварии устраняются крайне медленно. Из-за порывов труб улицы топит водой.

«В районе дома Таганрогская, 112/6 по аллее уже месяц льётся вода. Лужи, через которые стараются перешагивать бабульки и дети», — пишет ростовчанка Ольга.
«Возле дома на Комарова третий день течёт вода из-под земли!» — жалуется в канале у главы администрации местная жительница Антонина.

Ранее RostovGazeta рассказала, как дом на Станиславского, 103 в Ростове хотят оставить без коммуникаций.

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