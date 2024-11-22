«Раскопали и бросили»: ростовчане забросали инстанции жалобами на городской водоканал

Posted 22 ноября, 09:12
Published 22 ноября, 09:12
Modified 22 ноября, 09:14
Updated 22 ноября, 09:14
Люди пишут, что часто водоканал принимает заявки об устранении аварии, но на деле якобы ничего не делает. Например, о такой проблеме рассказали жильцы дома на Орбитальной, 70/2. По их словам, на торце здания течёт вода из коллектора. Несколько дней проблема не решается. Жильцы переживают за состояние дома.
«Водоканал принимает заявки, но не устраняет аварию. Прошу вас принять меры», — пишет в комментариях у главы администрации жительница дома Галина.
Одна их самых распространённых жалоб — последствия ремонтных работ водоканала. Ростовчане уже давно обращают внимание, что сотрудники организации разрывают землю, чинят трубы и просто засыпают их землёй. Ни о каком восстановлении покрытия часто речи не идёт.
«При ремонте порыва сотрудники Водоканала повредили асфальтовое покрытие на придомовой территории, просто засыпали яму. Поясните, куда обращаться с заявлением о восстановлении асфальта, кто и за чей счёт его восстановит», — жалуется горожанка Екатерина.
«Переулок Молочный, 55. Сначала там почти месяц текла из-под земли вода, потом приехал водоканал, раскопал тротуар и бросил. Яме уже более двух недель. Обходить приходится или по дороге с риском для жизни, или по колено в грязи. И не надо мне говорить, что сейчас дожди и сделать ничего не получится. До дождей была уйма времени, надо было просто приехать и доделать, а не бросать яму. Или ждёте, пока в неё (ничем не огороженную, кстати) кто-нибудь насмерть упадёт?» — рассказывает о своей проблеме другая ростовчанка.
Кроме того, люди пишут, что сами аварии устраняются крайне медленно. Из-за порывов труб улицы топит водой.
«В районе дома Таганрогская, 112/6 по аллее уже месяц льётся вода. Лужи, через которые стараются перешагивать бабульки и дети», — пишет ростовчанка Ольга.
«Возле дома на Комарова третий день течёт вода из-под земли!» — жалуется в канале у главы администрации местная жительница Антонина.
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