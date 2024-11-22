«Раскопали и бросили»: ростовчане забросали инстанции жалобами на городской водоканал

Люди пишут, что часто водоканал принимает заявки об устранении аварии, но на деле якобы ничего не делает. Например, о такой проблеме рассказали жильцы дома на Орбитальной, 70/2. По их словам, на торце здания течёт вода из коллектора. Несколько дней проблема не решается. Жильцы переживают за состояние дома.