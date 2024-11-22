Ростовчанина накажут за то, что он ничего не делал в трёх собственных компаниях

Позже выяснилось, что весной этого года знакомый попросил у жителя Ростова дать свой паспорт. Он заявил, что внесёт его данные в реестр юрлиц как номинального владельца долей в трёх фирмах региона. По факту ростовчанин не выполнял и не собирался выполнять в них распорядительные и финансовые функции.