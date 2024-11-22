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Posted 22 ноября, 09:59

Published 22 ноября, 09:59

Modified 22 ноября, 10:01

Updated 22 ноября, 10:01

Ростовчанина накажут за то, что он ничего не делал в трёх собственных компаниях

Ростовчанина накажут за то, что он ничего не делал в трёх собственных компаниях

22 ноября 2024, 09:59
Фото: rostovgazeta.ru. Ростовчанина накажут за то, что он ничего не делал в трёх собственных компаниях
Владелец долей в трёх фирмах в Ростовской области оказался «подставным», сообщили в Южном таможенном управлении.

Сотрудники ведомства проверили фирм-участниц внешнеэкономической деятельности. Их внимание привлекли три компании. Один из их совладельцев оказался «подставным».

Позже выяснилось, что весной этого года знакомый попросил у жителя Ростова дать свой паспорт. Он заявил, что внесёт его данные в реестр юрлиц как номинального владельца долей в трёх фирмах региона. По факту ростовчанин не выполнял и не собирался выполнять в них распорядительные и финансовые функции.

Ростовская таможня возбудила уголовное дело.

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Ранее крупнейшую партию контрабандной техники нашли в магазине Ростова.

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