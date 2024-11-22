Ростовчанина накажут за то, что он ничего не делал в трёх собственных компаниях

Posted 22 ноября, 09:59
Published 22 ноября, 09:59
Modified 22 ноября, 10:01
Updated 22 ноября, 10:01
Сотрудники ведомства проверили фирм-участниц внешнеэкономической деятельности. Их внимание привлекли три компании. Один из их совладельцев оказался «подставным».
Позже выяснилось, что весной этого года знакомый попросил у жителя Ростова дать свой паспорт. Он заявил, что внесёт его данные в реестр юрлиц как номинального владельца долей в трёх фирмах региона. По факту ростовчанин не выполнял и не собирался выполнять в них распорядительные и финансовые функции.
Ростовская таможня возбудила уголовное дело.