Ростовчанкам вручили награды в преддверии Дня матери

Posted 22 ноября, 13:05
Published 22 ноября, 13:05
Modified 22 ноября, 13:07
Updated 22 ноября, 13:07
Об этом рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Перед церемонией награждения все присутствующие на мероприятии могли ознакомиться с новой фотовыставкой — «Мать Героя». Здесь на 17 полотнах были изображены мамы защитников Отечества, которые присоединились к торжественной части. В знак благодарности за воспитание настоящих патриотов зал одарил их овациями.
По доброй традиции заслуженные награды вручили многодетным ростовчанкам, которые воспитывают четверых и более детей. Ведь каждая из этих женщин настоящий пример для молодых мам, которые только набираются опыта.
У Нины Устиновой пятеро детей. Она многодетная мама.
— У нас три дочери, два сына, из них две девочки -двойняшки, девочка, потом мальчики-двойняшки. На первый взгляд сложно быть мамой пятерых детей, но это только вначале. Старшие подростают, помогают младшим и становится гораздо легче. Когда у меня младшие сыновья пошли в первый класс, я была в поисковой экспедиции в Монголии. Так вот, старшие девочки и папа их повели в первый класс без меня, — делится Нина Устинова.
Глава администрации города Алексей Логвиненко уверен, что все мамы — это настоящие героини вне времени. По его словам, сегодняшние мамы не только заботятся о семьях и ведут быт, но и преуспевают в работе.
— На хрупких женских плечах лежит много обязанностей. И со всеми они справляются на «отлично». Ведь каждая мама может всё. Уверен, что слова благодарности за подаренную жизнь, заботу и терпение, поддержку и понимание, безусловную любовь ростовчанки регулярно слышат от своих дочерей и сыновей. Благодарю за популяризацию истинных семейных ценностей и желаю счастья и благополучия. С наступающим праздником! — поздравил матерей глава администрации.