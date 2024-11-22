Ростовчанкам вручили награды в преддверии Дня матери

— У нас три дочери, два сына, из них две девочки -двойняшки, девочка, потом мальчики-двойняшки. На первый взгляд сложно быть мамой пятерых детей, но это только вначале. Старшие подростают, помогают младшим и становится гораздо легче. Когда у меня младшие сыновья пошли в первый класс, я была в поисковой экспедиции в Монголии. Так вот, старшие девочки и папа их повели в первый класс без меня, — делится Нина Устинова.