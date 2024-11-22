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Posted 22 ноября, 13:05

Published 22 ноября, 13:05

Modified 22 ноября, 13:07

Updated 22 ноября, 13:07

Ростовчанкам вручили награды в преддверии Дня матери

Ростовчанкам вручили награды в преддверии Дня матери

22 ноября 2024, 13:05
Фото: Пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону.
По традиции, каждое последнее воскресенье ноября у нас в стране отмечают День матери. В этом году он выпадает на 24 ноября. В преддверии этого праздника городская администрации поздравила ростовчанок, которые несут гордое звание «мама».

Об этом рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Перед церемонией награждения все присутствующие на мероприятии могли ознакомиться с новой фотовыставкой — «Мать Героя». Здесь на 17 полотнах были изображены мамы защитников Отечества, которые присоединились к торжественной части. В знак благодарности за воспитание настоящих патриотов зал одарил их овациями.

Фото: Пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону

По доброй традиции заслуженные награды вручили многодетным ростовчанкам, которые воспитывают четверых и более детей. Ведь каждая из этих женщин настоящий пример для молодых мам, которые только набираются опыта.

У Нины Устиновой пятеро детей. Она многодетная мама.

— У нас три дочери, два сына, из них две девочки -двойняшки, девочка, потом мальчики-двойняшки. На первый взгляд сложно быть мамой пятерых детей, но это только вначале. Старшие подростают, помогают младшим и становится гораздо легче. Когда у меня младшие сыновья пошли в первый класс, я была в поисковой экспедиции в Монголии. Так вот, старшие девочки и папа их повели в первый класс без меня, — делится Нина Устинова.

Глава администрации города Алексей Логвиненко уверен, что все мамы — это настоящие героини вне времени. По его словам, сегодняшние мамы не только заботятся о семьях и ведут быт, но и преуспевают в работе.

Фото: Пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону

— На хрупких женских плечах лежит много обязанностей. И со всеми они справляются на «отлично». Ведь каждая мама может всё. Уверен, что слова благодарности за подаренную жизнь, заботу и терпение, поддержку и понимание, безусловную любовь ростовчанки регулярно слышат от своих дочерей и сыновей. Благодарю за популяризацию истинных семейных ценностей и желаю счастья и благополучия. С наступающим праздником! — поздравил матерей глава администрации.

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