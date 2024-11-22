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Posted 22 ноября, 16:54

Published 22 ноября, 16:54

Modified 22 ноября, 16:56

Updated 22 ноября, 16:56

Ростовские врачи спасли младенца с критическим пороком сердца

Ростовские врачи спасли младенца с критическим пороком сердца

22 ноября 2024, 16:54
Фото: 1MI. Ростовские врачи спасли младенца с критическим пороком сердца
Врачи Ростовской областной клинической больницы оперировали новорожденного с критическим пороком сердца. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Региональное министерство здравоохранения сообщает, что мальчик появился на свет в родильном доме Таганрога. В процессе обследования врачи выявили у него критический врожденный порок сердца, который сложно выявить в период беременности.

Новорожденного в экстренном порядке перевезли в Ростовскую областную клиническую больницу. Врачи успешно провели операцию на сердце. В настоящее время малыш находится дома под наблюдением специалистов.

Фото: Министерство здравоохранения Ростовской области

Ранее в Ростове-на-Дону врачи провели операцию младенцу с редкой патологией — расщелиной грудины. Подробнее — в материале RostovGazeta.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Больница#Болезнь#Последние новости Ростова на сегодня#Операция#Происшествия
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