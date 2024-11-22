Ростовские врачи спасли младенца с критическим пороком сердца

Posted 22 ноября, 16:54
Published 22 ноября, 16:54
Modified 22 ноября, 16:56
Updated 22 ноября, 16:56
Региональное министерство здравоохранения сообщает, что мальчик появился на свет в родильном доме Таганрога. В процессе обследования врачи выявили у него критический врожденный порок сердца, который сложно выявить в период беременности.
Новорожденного в экстренном порядке перевезли в Ростовскую областную клиническую больницу. Врачи успешно провели операцию на сердце. В настоящее время малыш находится дома под наблюдением специалистов.
Ранее в Ростове-на-Дону врачи провели операцию младенцу с редкой патологией — расщелиной грудины. Подробнее — в материале RostovGazeta.