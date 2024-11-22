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Posted 22 ноября, 19:52

Published 22 ноября, 19:52

Modified 22 ноября, 19:54

Updated 22 ноября, 19:54

Штормовой ветер накроет Ростовскую область в ближайшие сутки

Штормовой ветер накроет Ростовскую область в ближайшие сутки

22 ноября 2024, 19:52
Фото: Изображение Midjourney.
В Ростовской области 23 ноября ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, или 72 километров в час. По информации управления по делам ГО и ЧС, благодаря теплым воздушным массам с юга воздух прогреется до +18 градусов, но к вечеру температура упадет до +3…+8 градусов.

Во второй половине дня вместе с похолоданием придут дожди. На следующий день, 25 ноября, прогнозируют вторжение арктического холодного воздуха. Утром и днем будут заморозки до -2 градусов в западной части региона (Таганрог, Матвеево-Курганский, Неклиновский районы) и около 0…+5 обещают ночью в восточных районах (Волгодонской, Орловский, Дубовский).

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Осадки продолжатся в виде дождя вперемешку с мокрым снегом. На севере области (Шолоховский, Верхнедонской, Боковский районы) возможно налипание снега на провода и деревья, гололед и метель.

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