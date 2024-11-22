Штормовой ветер накроет Ростовскую область в ближайшие сутки

Posted 22 ноября, 19:52
Published 22 ноября, 19:52
Modified 22 ноября, 19:54
Updated 22 ноября, 19:54
Во второй половине дня вместе с похолоданием придут дожди. На следующий день, 25 ноября, прогнозируют вторжение арктического холодного воздуха. Утром и днем будут заморозки до -2 градусов в западной части региона (Таганрог, Матвеево-Курганский, Неклиновский районы) и около 0…+5 обещают ночью в восточных районах (Волгодонской, Орловский, Дубовский).
Осадки продолжатся в виде дождя вперемешку с мокрым снегом. На севере области (Шолоховский, Верхнедонской, Боковский районы) возможно налипание снега на провода и деревья, гололед и метель.