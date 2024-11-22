Штормовой ветер накроет Ростовскую область в ближайшие сутки

В Ростовской области 23 ноября ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, или 72 километров в час. По информации управления по делам ГО и ЧС, благодаря теплым воздушным массам с юга воздух прогреется до +18 градусов, но к вечеру температура упадет до +3…+8 градусов.

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