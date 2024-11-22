Штормовой ветер выдует воду из реки Дон в Ростовской области

Posted 22 ноября, 15:05
Published 22 ноября, 15:05
Modified 22 ноября, 15:07
Updated 22 ноября, 15:07
По данным регионального МЧС, в период с 23 по 25 ноября 2024 года в Ростовской области ожидается сильный штормовой ветер, который может достигать до 20 метров в секунду. Из-за этого на устье Дона ожидается понижение уровня воды.
Управление по предупреждению чрезвычайных ситуаций также предупреждает ростовчан о возможных чрезвычайных происшествиях, в том числе обрывах линий связи и электропередач, повале деревьев, обрушении домов, подтоплениях и ДТП.