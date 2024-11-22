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Posted 22 ноября, 15:05

Published 22 ноября, 15:05

Modified 22 ноября, 15:07

Updated 22 ноября, 15:07

Уровень воды в Дону упадет из-за сильного ветра

Штормовой ветер выдует воду из реки Дон в Ростовской области

22 ноября 2024, 15:05
Фото: rostovgazeta.ru. Уровень воды в Дону упадет из-за сильного ветра
Управление по предупреждению чрезвычайных ситуаций уведомило жителей Ростовской области о понижении уровня воды в реке Дон из-за штормового ветра.

По данным регионального МЧС, в период с 23 по 25 ноября 2024 года в Ростовской области ожидается сильный штормовой ветер, который может достигать до 20 метров в секунду. Из-за этого на устье Дона ожидается понижение уровня воды.

Управление по предупреждению чрезвычайных ситуаций также предупреждает ростовчан о возможных чрезвычайных происшествиях, в том числе обрывах линий связи и электропередач, повале деревьев, обрушении домов, подтоплениях и ДТП.

Ранее RostovGazeta рассказывала о подробном прогнозе погоды на ближайшие дни.

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