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Posted 22 ноября, 17:31

Published 22 ноября, 17:31

Modified 22 ноября, 17:34

Updated 22 ноября, 17:34

Силовики нагрянули с обысками к директору училища олимпийского резерва в Ростове

Силовики нагрянули с обысками к директору училища олимпийского резерва в Ростове

22 ноября 2024, 17:31
Фото: Изображение Midjourney. Силовики нагрянули с обысками к директору училища олимпийского резерва в Ростове
Силовики провели обыск у директора Ростовского училища олимпийского резерва (РОУОР) Оксаны Гончар, сообщает 1rnd со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По информации СМИ, 20 ноября силовики якобы нагрянули с обысками домой и на рабочее место к Гончар. Мероприятия могут быть связаны с расследованием уголовного дела заместителя министра спорта Ростовской области Светланы Гадаровой.

СМИ сообщает, что Гончар, дескать, получала от Гадаровой некие конверты. В рамках дела планируется установить содержимое этих конвертов и обстоятельства их передачи.

Официально о проведении обыска или других следственных мероприятий у директора училища олимпийского резерва не сообщалось. Информация уточняется.

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Напомним, что в настоящий момент замминистра спорта Ростовской области Светлана Гадарова находится в СИЗО. Там она пробудет до 19 декабря. По версии следствия, чиновница получила взятку от директора компании, с которой был заключен госконтракт.

Ранее был назван размер взятки, за которую задержали замминистра спорта Ростовской области.

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