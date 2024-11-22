Силовики нагрянули с обысками к директору училища олимпийского резерва в Ростове

Posted 22 ноября, 17:31
Published 22 ноября, 17:31
Modified 22 ноября, 17:34
Updated 22 ноября, 17:34
По информации СМИ, 20 ноября силовики якобы нагрянули с обысками домой и на рабочее место к Гончар. Мероприятия могут быть связаны с расследованием уголовного дела заместителя министра спорта Ростовской области Светланы Гадаровой.
СМИ сообщает, что Гончар, дескать, получала от Гадаровой некие конверты. В рамках дела планируется установить содержимое этих конвертов и обстоятельства их передачи.
Официально о проведении обыска или других следственных мероприятий у директора училища олимпийского резерва не сообщалось. Информация уточняется.
Напомним, что в настоящий момент замминистра спорта Ростовской области Светлана Гадарова находится в СИЗО. Там она пробудет до 19 декабря. По версии следствия, чиновница получила взятку от директора компании, с которой был заключен госконтракт.
Ранее был назван размер взятки, за которую задержали замминистра спорта Ростовской области.