Сколько стоит уехать из Ростова в Москву на Новый год

Тем, кто хотел добраться в столицу по рельсам, не сможет это сделать 29 декабря. Билетов больше нет. А 30 декабря остались на вечерние рейсы после 22:00 в купе (200 штук) и плацкарте (350 штук). Прибывают эти поезда за пару часов до боя курантов. Один из рейсов — даже за 40 минут до Нового года. Отправляясь на нем, можно встретить праздник на вокзале и в пробке при выезде из него. Днем практически невозможно уехать, остался один билет в СВ за 20 тысяч и пара люксов по 72 тысячи.