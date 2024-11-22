Сколько стоит уехать из Ростова в Москву на Новый год

Posted 22 ноября, 13:00
Published 22 ноября, 13:00
Modified 22 ноября, 13:02
Updated 22 ноября, 13:02
Новогодние затяжные выходные в этот раз начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января включительно. Поэтому отправляться в путь можно уже в воскресенье, 29 числа. Раньше у многих не получится из-за шестидневной рабочей недели.
Еще одни «горящие» даты — это дни накануне Рождества, 5 и 6 января. Те, кто хотели остаться в Новый год дома в кругу семьи, могут отправиться в столицу на другой зимний праздник. Рассказываем, на чем можно добраться в Москву и сколько это будет стоить.
Тем, кто хотел добраться в столицу по рельсам, не сможет это сделать 29 декабря. Билетов больше нет. А 30 декабря остались на вечерние рейсы после 22:00 в купе (200 штук) и плацкарте (350 штук). Прибывают эти поезда за пару часов до боя курантов. Один из рейсов — даже за 40 минут до Нового года. Отправляясь на нем, можно встретить праздник на вокзале и в пробке при выезде из него. Днем практически невозможно уехать, остался один билет в СВ за 20 тысяч и пара люксов по 72 тысячи.
На 31 число билетов достаточно (сотни разных вариантов) по приемлемым ценам: самые дешевые места в купе и плацкарт начинаются от 3 тысяч рублей, СВ — от 12 тысяч. Люксовые вагоны тоже еще свободны. Однако отправляясь на поезде 31 декабря, Новый год придется встречать в пути под стук колес.
Похожая ситуация и в дни перед Рождеством. Билетов практически не осталось, кроме тех, которые будут очень близко к дате: на 5 и 6 января все раскуплено. Остаются предложения на 3 и 4 января. Время в пути из Ростова в Москву на поезде составляет в среднем 19 часов (от 15 до 24).
На автовокзалах нет такого большого ажиотажа, как на ж/д. Вероятно, большинство предпочитает добираться в столицу с комфортом: поспать в поезде, удобно позавтракать за столиком и с новыми силами выйти на станции накануне праздника. Если ж/д билетов на заветные даты почти не осталось, то на автобусы их еще предостаточно.
Ежедневно, включая 28 и 29 января (самые востребованные дни для дальних поездок перед Новым годом), из Ростова в Москву отправляются 10-15 автобусов, на которые свободны в среднем 30 мест, а в некоторых — даже 50. До 30 декабря включительно все места стоят по 3,7 тысячи рублей. А вот 31 заметно дешевле — 2,7 тысячи рублей. В пути предстоит провести порядка 14-16 часов, так что отмечать праздник тоже придется в дороге. Очевидно, из-за этого и не стали увеличивать стоимость.
В последующие дни на сайтах по продаже билетов большинство билетов останется по 2,7 тысячи рублей, хотя некоторые будут и по 3,7 тысячи.
Если отправиться в путь самостоятельно на своей машине, время в дороге составит около 12 часов. Главный плюс: не нужно гоняться за билетами и подстраивать планы под расписание. Минусы: поспать в дороге не получится, а по приезде водитель будет уже уставшим. С финансовой точки зрения, никакой выгоды в такой поездке тоже не будет.
В среднем расход топлива у легковушек при поездке по трассе составляет от 6 до 9 литров на каждые 100 километров (в среднем 7,5). Это значит, что на путь протяженностью 1100 километров понадобится около 80 литров бензина. Учитывая его среднюю стоимость (61 рубль), только на заправках придется оставить почти 5 тысяч рублей.
Если ехать на кроссовере или премиум-автомобиле, например, Bugatti, средний расход бензина составит уже 11 литров. А значит, понадобится уже 120 литров топлива, что обойдется в 7,3 тысячи рублей.
Отдельно придется оплатить еще проезд по десятку участков трассы М-4 «Дон». Если отрезок в районе Аксая при выезде из Ростова можно еще объехать по бесплатной альтернативной дороге, то дальше придется платить за возможность передвигаться по федеральной трассе.
Для машин первой категории (легковушки, кроссоверы и прочие небольшие авто) стоимость составит около 3 тысяч рублей, если ехать в будние дни (понедельник–четверг). К выходным (пятница–воскресенье) цена увеличится почти до 4 тысяч.
К сожалению, улететь из донской столицы никуда нельзя. С 2022 года небо над Ростовской областью стало закрыто, а аэропорт Платов прекратил работу на неопределенное время. Однако в 6 часах езды есть хабы соседних субъектов: Минеральных Вод и Ставрополя.
Самые дешевые авиабилеты из Ставрополя стоят около 10 тысяч рублей, но большинство из тех, что есть в продаже, превышает 20 тысяч рублей. Сюда же можно добавить стоимость багажа (порядка 5 тысяч рублей). Из Минеральных Вод полет обойдется в 6-10 тысяч рублей в среднем, хотя есть варианты и подороже. Время в пути составит всего три часа прямым рейсом и из Ставрополя, и из Минвод.