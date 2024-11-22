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Posted 22 ноября, 17:12

Published 22 ноября, 17:12

Modified 22 ноября, 17:15

Updated 22 ноября, 17:15

Средняя зарплата в Ростове перешагнула за 70 тысяч рублей. Кому платят больше всего?

Средняя зарплата в Ростове «перешагнула» за 70 тысяч рублей. Кому платят больше всех?

22 ноября 2024, 17:12
Фото: rostovgazeta.ru. Средняя зарплата в Ростове перешагнула за 70 тысяч рублей. Кому платят больше всего?

Средняя зарплата в Ростове стала больше 70 тысяч рублей в 2024 году

По итогам осени средняя предлагаемая зарплата в Ростовской области составила 73 475 рублей, сообщили аналитики «Авито Работа».

За год зарплаты в регионе выросли на 9%. Этой осенью средний предлагаемый доход составил 73 475 рублей в месяц.

Аналитики отмечают, что больше всего зарплаты выросли у водителей и курьеров. За год им стали платить на 42% больше. В среднем водители и курьеры могут зарабатывать в Ростовской области около 118 тысяч рублей в месяц при полном рабочем дне.

На 33% выросли доходы работников автосервисов. За год их зарплаты перевалили за 100 тысяч рублей в месяц.

Замыкают тройку лидеров строители и ремонтники. За год их доходы увеличились на 21%, достигнув в среднем 89 474 рублей в месяц.

Также в топ высокооплачиваемых сотрудников попали специалисты по продажам и работники складов. В обоих сферах доходы выросли за год на 20%, составив около 75 тысяч рублей ежемесячно.

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Ранее сообщалось, что спрос на кадры в Ростовской области за год вырос на 9%.

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