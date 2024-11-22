Средняя зарплата в Ростове «перешагнула» за 70 тысяч рублей. Кому платят больше всех?

Posted 22 ноября, 17:12
Published 22 ноября, 17:12
Modified 22 ноября, 17:15
Updated 22 ноября, 17:15
За год зарплаты в регионе выросли на 9%. Этой осенью средний предлагаемый доход составил 73 475 рублей в месяц.
Аналитики отмечают, что больше всего зарплаты выросли у водителей и курьеров. За год им стали платить на 42% больше. В среднем водители и курьеры могут зарабатывать в Ростовской области около 118 тысяч рублей в месяц при полном рабочем дне.
На 33% выросли доходы работников автосервисов. За год их зарплаты перевалили за 100 тысяч рублей в месяц.
Замыкают тройку лидеров строители и ремонтники. За год их доходы увеличились на 21%, достигнув в среднем 89 474 рублей в месяц.
Также в топ высокооплачиваемых сотрудников попали специалисты по продажам и работники складов. В обоих сферах доходы выросли за год на 20%, составив около 75 тысяч рублей ежемесячно.