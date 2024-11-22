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Posted 22 ноября, 13:50

Published 22 ноября, 13:50

Modified 22 ноября, 13:52

Updated 22 ноября, 13:52

Старинный доходный дом в центре Ростова выставили на продажу за 110 млн рублей

Старинный доходный дом в центре Ростова выставили на продажу за 110 млн рублей

22 ноября 2024, 13:50
Фото: Яндекс. Карты. Старинный доходный дом в центре Ростова выставили на продажу за 110 млн рублей
В Ростове хотят продать доходный дом Бейхмана в центре города. Информация об этом опубликована на одной из популярных платформ с объявлениями.

Речь идет о трехэтажном здании на улице Большой Садовой, 90 (в районе перекрестка с проспектом Ворошиловским, почти напротив РИНХа). Объявление о продаже появилось 19 ноября в разделе свободных помещений коммерческой недвижимости.

Площадь дома составляет 600 квадратных метров. Исходя из стоимости, один квадратный метр оценили примерно в 180 тысяч рублей.

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— Памятник архитектуры конца XIХ векa — доходный дом, отражает неоклассическое направлениe эклектики, входит в историческую застройку главной улицы города, — пишет агентство недвижимости, которое продает объект.

Здание датируется 1890 годом постройки. На фасаде остались элементы лепного и штукатурного декора. В 1998 году дом признали объектом культурного наследия. Несмотря на солидный возраст (134 года), он не является аварийным и находится в ухоженном состоянии. В доме расположены четыре квартиры, на первом этаже расположен ломбард и магазин обуви.

Менее старому зданию на проспекте Соколова, 54 повезло меньше. Он тоже не признан аварийным, в нем заселены пять квартир. Однако здание 1917 года постройки решили снести. К концу года от него не останется и следа.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Недвижимость#Здание#Продажа#История#Архитектура#Ростов#Культурное наследие
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