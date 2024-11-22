Старинный доходный дом в центре Ростова выставили на продажу за 110 млн рублей

Posted 22 ноября, 13:50
Published 22 ноября, 13:50
Modified 22 ноября, 13:52
Updated 22 ноября, 13:52
Речь идет о трехэтажном здании на улице Большой Садовой, 90 (в районе перекрестка с проспектом Ворошиловским, почти напротив РИНХа). Объявление о продаже появилось 19 ноября в разделе свободных помещений коммерческой недвижимости.
Площадь дома составляет 600 квадратных метров. Исходя из стоимости, один квадратный метр оценили примерно в 180 тысяч рублей.
— Памятник архитектуры конца XIХ векa — доходный дом, отражает неоклассическое направлениe эклектики, входит в историческую застройку главной улицы города, — пишет агентство недвижимости, которое продает объект.
Здание датируется 1890 годом постройки. На фасаде остались элементы лепного и штукатурного декора. В 1998 году дом признали объектом культурного наследия. Несмотря на солидный возраст (134 года), он не является аварийным и находится в ухоженном состоянии. В доме расположены четыре квартиры, на первом этаже расположен ломбард и магазин обуви.
Менее старому зданию на проспекте Соколова, 54 повезло меньше. Он тоже не признан аварийным, в нем заселены пять квартир. Однако здание 1917 года постройки решили снести. К концу года от него не останется и следа.