Столкновение двух авто парализовало движение на проспекте Стачки в Ростове

Posted 22 ноября, 16:55
Published 22 ноября, 16:55
Modified 22 ноября, 16:57
Updated 22 ноября, 16:57
Иномарки столкнулись на пересечении Зорге и Стачки в Ростове-на-Дону. По всей видимости, один из легковых автомобилей не пропустил другой, и они столкнулись на полной скорости. На кадрах видно, что машина, на которую пришлась основная сила удара, сильно деформировалась: пассажирская сторона вмята внутрь, фара вылетела, а по всей дороге разбросаны осколки стекла.
По информации сервиса «Яндекс.Карты», из-за аварии начала образовываться пробка. На данный момент длина дорожного затора составляет около километра.
Ранее сразу две машины перевернулись после удара на трассе в Ростовской области.