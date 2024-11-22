Столкновение двух авто парализовало движение на проспекте Стачки в Ростове

Иномарки столкнулись на пересечении Зорге и Стачки в Ростове-на-Дону. По всей видимости, один из легковых автомобилей не пропустил другой, и они столкнулись на полной скорости. На кадрах видно, что машина, на которую пришлась основная сила удара, сильно деформировалась: пассажирская сторона вмята внутрь, фара вылетела, а по всей дороге разбросаны осколки стекла.