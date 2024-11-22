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Posted 22 ноября, 16:55

Published 22 ноября, 16:55

Modified 22 ноября, 16:57

Updated 22 ноября, 16:57

Столкновение авто парализовало движение на проспекте Стачки в Ростове

Столкновение двух авто парализовало движение на проспекте Стачки в Ростове

22 ноября 2024, 16:55
Фото: rostovgazeta.ru. Столкновение авто парализовало движение на проспекте Стачки в Ростове
В Ростове-на-Дону на пересечении улицы Зорге и проспекта Стачки столкнулись два легковых автомобиля. Из-за аварии начала расти пробка, видео с места происшествия прислал корреспондент RostovGazeta.

Иномарки столкнулись на пересечении Зорге и Стачки в Ростове-на-Дону. По всей видимости, один из легковых автомобилей не пропустил другой, и они столкнулись на полной скорости. На кадрах видно, что машина, на которую пришлась основная сила удара, сильно деформировалась: пассажирская сторона вмята внутрь, фара вылетела, а по всей дороге разбросаны осколки стекла.

Из-за ДТП на Ростовском транспортном кольце образовалась 9-километровая пробка
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Видео: rostovgazeta.ru. Столкновение авто парализовало движение на проспекте Стачки в Ростове

По информации сервиса «Яндекс.Карты», из-за аварии начала образовываться пробка. На данный момент длина дорожного затора составляет около километра.

Ранее сразу две машины перевернулись после удара на трассе в Ростовской области.

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