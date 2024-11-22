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Posted 22 ноября, 08:15

Published 22 ноября, 08:15

Modified 22 ноября, 08:17

Updated 22 ноября, 08:17

Температура воздуха рухнет сразу на 14 градусов в Ростовской области

Температура воздуха рухнет сразу на 14 градусов в Ростовской области

22 ноября 2024, 08:15
Фото: rostovgazeta.ru. Температура воздуха рухнет сразу на 14 градусов в Ростовской области
Понижение температуры воздуха сразу на 10-14 градусов прогнозируется на юге России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным метеоролога, резкое похолодание придёт в южные регионы в воскресенье. Температура воздуха понизится на 10-14 градусов. Ночью прогнозируются заморозки от нуля до -3 градусов. Днём температура воздуха не превысит +1 — +3 градуса.

«Рухнет температура на 10 градусов и больше, в понедельник морозы усилятся», — говорит Роман Вильфанд.

Также в регионе прогнозируются снегопады и дожди. На севере Ростовской области стоит ждать метели и гололёд. Скорость ветра вырастет до 18-20 метров в секунду.

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Ранее сообщалось, что больше сотни автобусов оказались не готовы к зиме в Ростове-на-Дону. В них не работает система отопления.

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