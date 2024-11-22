Температура воздуха рухнет сразу на 14 градусов в Ростовской области

Posted 22 ноября, 08:15
Published 22 ноября, 08:15
Modified 22 ноября, 08:17
Updated 22 ноября, 08:17
По данным метеоролога, резкое похолодание придёт в южные регионы в воскресенье. Температура воздуха понизится на 10-14 градусов. Ночью прогнозируются заморозки от нуля до -3 градусов. Днём температура воздуха не превысит +1 — +3 градуса.
«Рухнет температура на 10 градусов и больше, в понедельник морозы усилятся», — говорит Роман Вильфанд.
Также в регионе прогнозируются снегопады и дожди. На севере Ростовской области стоит ждать метели и гололёд. Скорость ветра вырастет до 18-20 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что больше сотни автобусов оказались не готовы к зиме в Ростове-на-Дону. В них не работает система отопления.