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Posted 22 ноября, 18:14

Published 22 ноября, 18:14

Modified 22 ноября, 18:17

Updated 22 ноября, 18:17

Туристический поезд Ростов-на-Дону — Сочи запустят в конце декабря

Туристический поезд до Сочи запустят из Ростова в конце декабря

22 ноября 2024, 18:14
Фото: 1MI. Туристический поезд Ростов-на-Дону — Сочи запустят в конце декабря
Любители активного зимнего отдыха смогут добраться из Ростова-на-Дону в Сочи на туристическом поезде.

В конце декабря РЖД запустит состав №930/929 «Лыжная стрела» из Ростова-на-Дону до популярного горнолыжного курорта Роза Хутор. Маршрут пролегает через Краснодар. Поезд будет курсировать с 27 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

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Путешественники могут приобрести билеты как в плацкартные, так и в купейные вагоны.

Добавим, что в этом поезде можно без доплаты перевозить лыжи, сноуборды и другое спортивное снаряжение.

Ранее стало известно, что с декабря в Ростовской области изменится расписание движения пригородных поездов.

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