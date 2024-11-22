Туристический поезд до Сочи запустят из Ростова в конце декабря

Posted 22 ноября, 18:14
Published 22 ноября, 18:14
Modified 22 ноября, 18:17
Updated 22 ноября, 18:17
В конце декабря РЖД запустит состав №930/929 «Лыжная стрела» из Ростова-на-Дону до популярного горнолыжного курорта Роза Хутор. Маршрут пролегает через Краснодар. Поезд будет курсировать с 27 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.
Путешественники могут приобрести билеты как в плацкартные, так и в купейные вагоны.
Добавим, что в этом поезде можно без доплаты перевозить лыжи, сноуборды и другое спортивное снаряжение.
Ранее стало известно, что с декабря в Ростовской области изменится расписание движения пригородных поездов.