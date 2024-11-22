Туристический поезд до Сочи запустят из Ростова в конце декабря

В конце декабря РЖД запустит состав №930/929 «Лыжная стрела» из Ростова-на-Дону до популярного горнолыжного курорта Роза Хутор. Маршрут пролегает через Краснодар. Поезд будет курсировать с 27 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.