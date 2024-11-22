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Posted 22 ноября, 11:12

Published 22 ноября, 11:12

Modified 22 ноября, 11:14

Updated 22 ноября, 11:14

Цена на картофель выросла вдвое после неурожайного года в Ростовской области

Урожай картофеля резко сократился в Ростовской области. Что происходит с ценами?

22 ноября 2024, 11:12
Фото: Unsplash. Цена на картофель выросла вдвое после неурожайного года в Ростовской области

Цена на картофель выросла вдвое после неурожайного года в Ростовской области

Урожай картофеля в Ростовской области сократился на 13% по сравнению с данными в ноябре 2023 года, следует из информации на сайте Ростовстата.

К ноябрю донские аграрии успели собрать 318,1 тысячи тонн картофеля. В прошлом году за этот же период урожай достигал 365,6 тысячи тонны.

Не исключено, что это стало одной из причин, по которым выросла стоимость картофеля. По данным на 17 ноября, средняя цена по региону составляет 58 рублей. Это в два раза больше, чем 20 ноября 2023 года. Тогда этот овощ продавали примерно по 28 рублей за килограмм.

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Самый дорогой картофель, как и год назад, остается в Таганроге. Если прежде это были максимальные 30 рублей, то теперь 62 рубля за кило. А вот город, известный самым дешевым картофелем, сменился другим. Вместо Сальска, где можно было купить картошку по 24 рубля, лидером по низким ценам стал Миллерово — 49 рублей.

В донской столице стоимость корнеплода почти схожа со среднерегиональной. В прошлом году это были 29 рублей за килограмм, а в этом — 57 рублей.

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