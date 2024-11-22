Урожай картофеля резко сократился в Ростовской области. Что происходит с ценами?

Не исключено, что это стало одной из причин, по которым выросла стоимость картофеля. По данным на 17 ноября, средняя цена по региону составляет 58 рублей. Это в два раза больше, чем 20 ноября 2023 года. Тогда этот овощ продавали примерно по 28 рублей за килограмм.