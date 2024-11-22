В компании «Почта России» рассказали, как поддерживают сотрудниц с детьми

Posted 22 ноября, 17:28
Published 22 ноября, 17:28
Modified 22 ноября, 17:28
Updated 22 ноября, 17:28
Известно, что сегодня 82% сотрудников компании — женщины. Они выполняют задачи операторов, почтальонов, начальников почтовых отделений и представляют другие почтовые профессии. Половина сотрудниц растят детей, а 12 125 сотрудниц имеют статус многодетных матерей. Об этом информируют «Новые известия».
Среди многодетных сотрудниц в компании «Почта России» присутствует рекордсменка: у почтальона из Курганской области Ольги Юрьевны Лубиной 15 детей. Башкортостан находится в лидерах по числу многодетных сотрудниц: в этом регионе на «Почте России» работает 571 многодетная мама. Солидное число многодетных сотрудниц компании насчитывается в отделениях Краснодарского края и Дагестана — 292 и 367 человек соответственно.
«Почта России» обеспечивает всестороннюю поддержку сотрудницам с детьми. Например, эти женщины могут рассчитывать на получение услуг льготного медицинского страхования, им предоставляют материальную помощь, а также они пользуются правом на частичную оплату путевок в детские лагеря и санатории. Кроме этого, в новогодние праздники их детям дарят подарки от компании.
Как поделилась директор блока по внешним коммуникациям компании Екатерина Куманина, женщины, которые трудятся на «Почте России», ежедневно показывают своим примером, как успешно совмещать работу и материнство, быть востребованным профессионалом и любящей мамой. По ее информации, в компании испытывают чувство гордости за каждую из 12 тысяч многодетных матерей, которые выбрали «Почту России» в качестве работы для развития и личностного роста. Особенно приятно, когда любовь и верность компании мамы несут в семьи, создавая многочисленные почтовые династии, подвела итог Куманина.
В среднем у сотрудниц «Почты России» по двое детей. При поддержке компании каждая из них имеет возможность достичь реализации не только в профессиональном плане, но и в роли мамы. Так, в 2022 году «Почта России» победила в номинации «Лучший работодатель для мам» в рамках премии «Выбор мам».
Отмечается, что в компании была развернута комплексная программа поддержки сотрудников с детьми — «Почта дома». Этот проект направлен на то, чтобы помочь сотрудницам сформировать и развить новые управленческие и личностные навыки. Так, «Почта России» проводит регулярные вебинары, куда приглашают экспертов, психологов, врачей. Среди тем: воспитание, здоровье, питание детей, подготовка к школе и детские каникулы, а также отношения в семье.
«Почта России» проводит многочисленные детские мероприятия по случаю Нового года, Дня защиты детей. Также компания приглашает посетить экскурсии в логистические центры, лектории по безопасности от представителей ГАИ, МЧС, различные викторины и конкурсы.