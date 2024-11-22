В компании «Почта России» рассказали, как поддерживают сотрудниц с детьми

Как поделилась директор блока по внешним коммуникациям компании Екатерина Куманина, женщины, которые трудятся на «Почте России», ежедневно показывают своим примером, как успешно совмещать работу и материнство, быть востребованным профессионалом и любящей мамой. По ее информации, в компании испытывают чувство гордости за каждую из 12 тысяч многодетных матерей, которые выбрали «Почту России» в качестве работы для развития и личностного роста. Особенно приятно, когда любовь и верность компании мамы несут в семьи, создавая многочисленные почтовые династии, подвела итог Куманина.