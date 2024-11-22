В Ростове-на-Дону закрылся единственный каток под открытым небом в ТЦ «Большой»

Posted 22 ноября, 11:37
Published 22 ноября, 11:37
Modified 22 ноября, 11:39
Updated 22 ноября, 11:39
Открытый каток в «Большом» на Красноармейском больше не будет работать. Часть ТЦ, где он функционировал, разбирают для возведения нового места досуга. Что именно появится на месте катка, пока неизвестно.
Оставшиеся катки в Ростове — крытые. Прокатиться на коньках можно в ТЦ «Рио», «Мега», в парке Революции, «Айс Арене» на Коммунистическом, «ЛедАксе» в Аксае и в «Осьминожке».
Ранее сообщалось, что кафе и рестораны стали чаще закрываться в Ростовской области в 2024 году. Также их чаще признавали банкротами.