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Posted 22 ноября, 11:37

Published 22 ноября, 11:37

Modified 22 ноября, 11:39

Updated 22 ноября, 11:39

В Ростове-на-Дону закрылся единственный каток под открытым небом в ТЦ «Большой»

В Ростове-на-Дону закрылся единственный каток под открытым небом в ТЦ «Большой»

22 ноября 2024, 11:37
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростове-на-Дону закрылся единственный каток под открытым небом в ТЦ «Большой»
В Ростове-на-Дону разбирают площадку, где располагался каток торгового центра «Большой», сообщили RostovGazeta очевидцы.

Открытый каток в «Большом» на Красноармейском больше не будет работать. Часть ТЦ, где он функционировал, разбирают для возведения нового места досуга. Что именно появится на месте катка, пока неизвестно.

Оставшиеся катки в Ростове — крытые. Прокатиться на коньках можно в ТЦ «Рио», «Мега», в парке Революции, «Айс Арене» на Коммунистическом, «ЛедАксе» в Аксае и в «Осьминожке».

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Ранее сообщалось, что кафе и рестораны стали чаще закрываться в Ростовской области в 2024 году. Также их чаще признавали банкротами.

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