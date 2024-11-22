В Ростовской области по нацпроекту отремонтировали 151 объект дорожной сети

Posted 22 ноября, 13:51
Published 22 ноября, 13:51
Modified 22 ноября, 13:53
Updated 22 ноября, 13:53
В целом, запланированные работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на 2024 год в городских агломерациях Ростовской области выполнены полностью. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области, министр транспорта региона Виталий Кушнарев.
По словам Виталия Кушнарева, дорога Семикаракорск -Красноармейский, играет важную роль в транспортной системе региона, связывая несколько населенных пунктов, среди которых хутора Топилин, Крутобережный, Большая Орловка и Большая Мартыновка.
На участке трассы был выполнен ряд работ, включая фрезерование изношенного покрытия, укладка асфальтобетона в два слоя и укрепление обочин асфальтогранулятом. Также рабочие бригады установили новые бордюрные камни, обустроили посадочные площадки и заездной карман у автопавильона.
С начала года дорожники привели в нормативное состояние почти 135,5 км улично-дорожной сети, которое позволяет повысить безопасность дорожного движения и качество пассажирских перевозок.
Виталий Кушнарев отмечает, что этом году в Ростовской области по нацпроекту приведен в нормативное состояние 151 объект дорожной сети регионального и местного значения общей протяженностью свыше 280 км. В Ростовской, Шахтинской и Таганрогской агломерациях обновлено 96 участков дорог общей протяженностью почти 135,5 км. На эти цели было направлено около 2,5 млрд рублей.
— Особое внимание дорожники уделили обеспечению транспортной доступности социально значимых объектов: медучреждений, школ, спорткомплексов, культурно-исторических объектов, — что напрямую связано с повышением качества жизни населения, — пояснил замгубернатора.
Добавим, что по данным областного правительства, в Ростовской агломерации выполнены работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту 70,3 км транспортных артерий, причем обновление дорог в нескольких муниципалитетах донского региона проводилось по просьбам жителей.