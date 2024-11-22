В Ростовской области по нацпроекту отремонтировали 151 объект дорожной сети

Виталий Кушнарев отмечает, что этом году в Ростовской области по нацпроекту приведен в нормативное состояние 151 объект дорожной сети регионального и местного значения общей протяженностью свыше 280 км. В Ростовской, Шахтинской и Таганрогской агломерациях обновлено 96 участков дорог общей протяженностью почти 135,5 км. На эти цели было направлено около 2,5 млрд рублей.