В Ростовской области растут цены на картошку, а на регион надвигается ледяной шторм

В понедельник, 25 ноября, беспрерывно будут идти дожди. Ночью температура опустится ниже нуля, вот тогда и начнется ледяной шторм. Ветер усилится до 16 метров в секунду. А к утру 26 числа прогнозируется образование гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.