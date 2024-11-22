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Posted 22 ноября, 16:25

Published 22 ноября, 16:25

Modified 22 ноября, 16:27

Updated 22 ноября, 16:27

Итоги пятницы: в Ростовской области растут цены на картошку и бушует ледяной шторм

В Ростовской области растут цены на картошку, а на регион надвигается ледяной шторм

22 ноября 2024, 16:25
Фото: rostovgazeta.ru. Итоги пятницы: в Ростовской области растут цены на картошку и бушует ледяной шторм
В Ростове-на-Дону объявлено экстренное предупреждение из-за ледяного шторма, тем временем в городе закрылся единственный каток под открытым небом, а в Ростовской области цены на картофель выросли вдвое после неурожайного года.

Ледяной шторм

В ближайшие дни в Ростов-на-Дону придет ледяной шторм. В связи с этим было объявлено экстренное предупреждение. Непогода начнет бушевать 24 ноября. Температура воздуха резко упадет до +2 градусов днем и до +1 — ночью. Похолодание будет сопровождаться сильными ливнями и штормовым ветром.

В понедельник, 25 ноября, беспрерывно будут идти дожди. Ночью температура опустится ниже нуля, вот тогда и начнется ледяной шторм. Ветер усилится до 16 метров в секунду. А к утру 26 числа прогнозируется образование гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

А к утру 26 числа прогнозируется образование гололедА к утру 26 числа прогнозируется образование гололед
А к утру 26 числа прогнозируется образование гололед. Фото: rostovgazeta.ru
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Закрытый открытый каток

В Ростове-на-Дону прекратил свою работу открытый каток в «Большом» на Красноармейской. Рабочие начали разбирать площадку и подготавливать ее для возведения нового пространства для развлечения. Что именно появится вместо катка, пока неизвестно.

Все оставшиеся катки в Ростове-на-Дону — крытые. Прокатиться на коньках можно в ТЦ «Рио», «Мега», в парке Революции, «Айс Арене» на Коммунистическом, «ЛедАксе» в Аксае и в «Осьминожке».

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Стоимость картошки

К ноябрю фермерам удалось собрать с полей Ростовской области 318,1 тысячи тонн картофеля. В прошлом году за этот же период урожай картошки достигал 365,6 тысячи тонн. Объем урожая сократился на 13%. Возможно, именно из-за этого цены на корнеплод начали ползти вверх.

Так, к середине ноября средняя цена корнеплода по региону достигла 58 рублейТак, к середине ноября средняя цена корнеплода по региону достигла 58 рублей
Так, к середине ноября средняя цена корнеплода по региону достигла 58 рублей. Фото: 1MI

Так, к середине ноября средняя цена корнеплода по региону достигла 58 рублей. Это в два раза больше, чем 20 ноября 2023 года. Тогда овощ продавали примерно по 28 рублей за килограмм.

Самый дорогой картофель продается в Таганроге — 62 рубля за килограмм. А выгоднее всего картошку можно купить в Миллерово — 49 рублей. В Ростове-на-Дону продукт обойдется в 57 рублей.

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