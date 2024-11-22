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Posted 22 ноября, 19:03

Published 22 ноября, 19:03

Modified 22 ноября, 19:33

Updated 22 ноября, 19:33

В Ростовской области не хватает жизненно необходимого препарата для беременных

В Ростовской области выявили дефицит жизненно важного препарата для беременных

22 ноября 2024, 19:03
Фото: 1MI. В Ростовской области не хватает жизненно необходимого препарата для беременных
Власти Ростовской области заявили о нехватке жизненно необходимого препарата для беременных. По информации СМИ, иммуноглобулин не удается закупить из-за отсутствия предложений от поставщиков.

Иммуноглобулин назначают женщинам с отрицательным резус-фактором при резус-конфликте с плодом. В противном случае у ребенка может развиться гипоксия, которая грозит летальным исходом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав, в ближайшее время на рынке появится новый препарат «Иммунорокедрион». Сейчас он проходит обязательные испытания перед вводом в продажу. Поставки в РФ планируются уже в 2024 году.

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Запасы иммуноглобулина на исходе не только в Ростовской области, но и в Карелии. В Пензенской области и вовсе объявили о его «временном отсутствии».

Минздрав Ростовской области поручил всем государственным медицинским организациям мониторить поставки этого препарата и обеспечить закупку препарата иммуноглобулин человека «антирезусRho[D]» при появлении предложений от поставщиков.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, как ростовские врачи спасли жизнь новорожденного малыша.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здравоохранение#Минздрав#Поставщики
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