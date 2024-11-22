В Ростовской области выявили дефицит жизненно важного препарата для беременных

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав, в ближайшее время на рынке появится новый препарат «Иммунорокедрион». Сейчас он проходит обязательные испытания перед вводом в продажу. Поставки в РФ планируются уже в 2024 году.