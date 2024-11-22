В Ростовской области выявили дефицит жизненно важного препарата для беременных

Posted 22 ноября, 19:03
Published 22 ноября, 19:03
Modified 22 ноября, 19:33
Updated 22 ноября, 19:33
Иммуноглобулин назначают женщинам с отрицательным резус-фактором при резус-конфликте с плодом. В противном случае у ребенка может развиться гипоксия, которая грозит летальным исходом.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав, в ближайшее время на рынке появится новый препарат «Иммунорокедрион». Сейчас он проходит обязательные испытания перед вводом в продажу. Поставки в РФ планируются уже в 2024 году.
Запасы иммуноглобулина на исходе не только в Ростовской области, но и в Карелии. В Пензенской области и вовсе объявили о его «временном отсутствии».
Минздрав Ростовской области поручил всем государственным медицинским организациям мониторить поставки этого препарата и обеспечить закупку препарата иммуноглобулин человека «антирезусRho[D]» при появлении предложений от поставщиков.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, как ростовские врачи спасли жизнь новорожденного малыша.